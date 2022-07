Samedi déjà, le plaisir se lisait sur les visages des deux cents marcheurs et des nombreux spectateurs. L’Adjudant, Nicolas Ilnicki précisait: "Nous sommes vraiment très contents de pouvoir reprendre, sans restriction! Et en plus le soleil est avec nous."

Emmenée par leur président et tambour-major Nicolas Debut, la compagnie, composée de sapeurs, d’une batterie, de grenadiers, de majors, d’officiers payeurs, de porte-drapeaux, de zouaves et de gendarmes belges, a accompli sa mission dans le respect de la tradition. Celle-ci a débuté le samedi en fin d’après-midi avec la messe et la bénédiction de la fontaine Saint Pierre.

Une médaille

Mais c’est principalement le dimanche que se déroulaient les festivités avec la prise du drapeau puis la Grand-Messe militaire. Le cortège encadrait ensuite la procession durant toute l’après-midi et traversait le village pour le tour.

Le moment le plus attendu était probablement le bataillon carré qui était orchestré sur le terrain de football. De nombreux sympathisants s’y sont rendus pour assister au spectacle.

Notons que cette année, une médaille de 60 ans de marche a été octroyée à Marcel Dardenne.