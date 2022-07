Sombreffe: la survie d’Al-Terre-Native n’est pas assurée

Le désir des deux gérantes est de rester à Sombreffe pour préserver leurs relations avec leurs partenaires et les clients. Trouver un local adapté à leurs besoins n’est pas simple et elles ont décidé de se lancer dans un projet immobilier d’ampleur: la rénovation en profondeur d’un ancien bâtiment situé dans la localité.

Le projet durement impacté

Pour cette rénovation d’ampleur, elles ont travaillé avec une équipe de professionnels. Le budget étant extrêmement serré, elles ont été obligées de limiter leur intervention au minimum, en prenant, à leur charge tout ce qu’elles pouvaient faire elles-mêmes, comme les démolitions, les cloisons, la peinture, l’isolation ou encore les sanitaires.

Malheureusement, les crises successives, l’augmentation des prix des matières premières et les surprises que leur a réservé le bâtiment ont affecté le projet. "Tant et si bien qu’aujourd’hui, il nous est impossible de terminer les travaux de base, c’est-à-dire ceux qui nous permettraient d’ouvrir nos portes en aout 2022, sans un soutien financier complémentaire, détaille Lætitia Ruffo.

Aline De Schutter et Lætitia Ruffo ont décidé de lancer une campagne financement participatif chez MiiMOSA, un opérateur qui finance des projets agricoles et alimentaires durables et qui a à son compteur plus de 5500 projets financés.

Trois paliers, trois objectifs

L’entourage des deux gérantes de Al-Terre-Native est aussi sollicité pour relayer au maximum cette initiative. Comme pour toute collecte de fonds, divers paliers ont été établis: 7.500€, 16.500€ et 21.000€. Le premier palier leur permettra d’acheter des matières premières pour réaliser elles-mêmes de nombreux travaux. Le deuxième leur permettra d’acheter en occasion du matériel comme des radiateurs, un comptoir, des éviers ou encore des luminaires. Enfin, le troisième palier ouvrira la porte à l’achat d’une petite cuisine ou encore l’aménagement du parking.

Ce 28 juin, le cap des 4000€ a été franchi: les donateurs ont jusqu’au 23 juillet pour soutenir l’épicerie. Des contreparties sont bien entendu prévues pour les donateurs. Elles sont visibles sur le site https://miimosa.com.

Info: epicerie.alterrenative@gmail.com