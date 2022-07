Étalée sur trois jours, la fête de la Poterie offrait à ses visiteurs la possibilité de déambuler dans le centre de Bouffioulx, fermé à la circulation. Le village s’était paré de ses plus beaux atours afin de donner toute sa dimension à une fête existant depuis plus d’un demi-siècle. Chapiteaux, brocante, buvettes, concerts, stands et fête foraine donnaient au village une activité peu connue en d’autres temps.

Si d’aucuns venaient pour y boire un verre, certains passionnés d’artisanat ont pris du plaisir à passer la porte des poteries encore en action. Que ce soit à la poterie Biron ou à la poterie Dubois. Ces passionnés et autres curieux ont pu se rendre compte du savoir-faire de ces artisans qui, au fil des générations transmettent des gestes précis que les machines ne pourront jamais égaler.

Comme pour chaque édition, il y avait un invité d’honneur. Cette année c’est la Sardaigne qui avait répondu à l’appel. Présents autant dans le cortège du dimanche que sur les stands avec leurs couteaux notamment, ils donnaient à la manifestation un air bien méditerranéen, amplifié par un abondant soleil.

Chaque jour offrait son propre programme et le dimanche devait être le point d’orgue du weekend. Pour ce retour en mode XXL, certains observateurs ont toutefois regretté qu’il n’y ait pas eu plus de groupes folkloriques dans le cortège.

Bien que le savoir-faire des potiers soit immuable et relève de gestes qui ne doivent pas tomber dans l’oubli, le reste de la fête semble avoir pris un petit "coup de vieux" au risque de voir le public se désintéresser de ce qui est pourtant un des monuments de la vie festive régionale.