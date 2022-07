Mettet: le temps de parole au conseil communal sera recadré

Jeudi soir, lors du conseil, ce fameux ROI a fait l’objet d’une modification. Selon nos informations, le collège, las des questions d’actualité posées par la minorité (le PS est visé) et dégénérant en passe d’armes, l’appelait de tous ses vœux. Il fallait le réformer au plus vite, ce qui est fait.

L’échevin Robert Joly ne le cache pas: "Il s’agit de recadrer les interventions des élus mais aussi leurs consultations dans les services communaux. Nous sommes très libéraux mais ça ne doit pas être un va-et-vient et il y a une patronne qui est la directrice générale (DG). On rétablit la hiérarchie, ça se passe partout comme ça" , dit-il.

À Mettet, le mandataire dispose désormais de 10 minutes pour poser sa question. Le collège n’en aura pas plus pour répondre. Et c’est lui qui aura le dernier mot.

Légal tout ça? Oui.

Que dit la tutelle? Chaque commune est libre d’édicter son propre règlement, pourvu qu’un élu de la minorité ne se sente pas empêché de vider son sac ou baîllonné.

Bénédicte Rochet (Écolo) propose deux amendements (qui seront rejetés par une majorité prise de court): le recours à un logiciel pour assurer l’anonymisation d’un vote à distance, et à bulletins secrets. Sans logiciel, c’est la DG qui recueille les votes. "J’ai totalement confiance en elle mais c’est une grosse responsabilité. Le logiciel la protégerait" , explicite l’élue Écolo.

Le second amendement vise à mieux gérer le timing lors des questions-réponses liées à l’actualité. Or, certaines questions, rabâchées en boucle, dévoient la définition même du mot actualité. "Tout à fait d’accord, une police est absolument nécessaire, il faut recadrer une question qui part dans tous les sens" , et donne lieu à un renchérissement intempestif. Le président de la séance a besoin de règles claires" , reconnaît Bénédicte Rochet. La conseillère Ecolo, qui craint cependant un muselage de la parole, fait une proposition constructive: "10 minutes pour poser une question, c’est énorme. 2 ou 3 suffisent." Et de suggérer la recomposition suivante: 3 minutes pour poser la question (sans s’écarter du texte transmis). Réponse du collège en 5 minutes max. Le conseiller bénéficie de 2 nouvelles minutes pour répliquer une seule fois, sans perdre de vue sa question de départ et sans en poser de nouvelles. "On reste dans le même timing, mais on permet une réplique" , avec interdiction d’en rajouter ou de re-souffler sur les braises.

Que la minorité ait le dernier mot, c’est justement ce qui ulcère la majorité Icap-Rops.

Robert Joly use de comparatifs à l’attention de ceux qui crient trop vite à la dictature. À Amay, bastion Écolo, question 5minutes, réponse 5 minutes, réplique 2 minutes. À Charleroi, question 2 minutes, réponse 2 minutes, réplique 1 minute. Sambreville offre au débat un tour de plus: question 2 minutes, réponse 2 minutes, réplique 1 minute. Re-réplique du collège: 1 minute. Mais l’élu de la minorité dispose de 60 secondes de plus pour avoir le dernier mot et clouer le bec à son contradicteur.

Au théâtre des guignols

Un dernier pour la route, et un cas atypique: Andenne, 40 ans de majorité absolue PS, où le camarade Eerdekens goûte peu la cacophonie politicienne. Là, la question doit être vidée en 10 minutes maximum. À laquelle le collège répond. Ensuite? On la ferme. No comment .

"Une question d’actualité, dans l’esprit du collège andennais, ne peut donner lieu à polémique", croit savoir Joly. Si la réponse ne satisfait pas l’auteur de la question, libre à lui de forcer un débat lors du prochain conseil par le dépôt d’un point supplémentaire.

A Mettet, jusqu’ici, c’était le flou artistique, et ça a dérapé.

Andrea Gagliardi (MR) lit dans l’abréviation R.O.I. le mot "roi". Cette modification veut-elle féodaliser la minorité? Elle inspire au chef de groupe libéral une réflexionaigre-douce à l’endroit de l’échevin Joly, "qui se fait hara-kiri, ses interventions moralisatrices occupant des longueurs de temps indéterminées."

Pour Jean Adam (PS), cette réforme du ROI ruinera le débat. Il livre un plaidoyer pour ces hommes et femmes sacrifiant leur vie privée sur l’autel de leur engagement politique, "et qui ne vont pas au conseil comme à un théâtre de guignols pour lever le bras quand les marionnettistes en chef tirent sur la ficelle adéquate. La démocratie, c’est le débat d’idées." Effectivement, pour autant que, nourri par des ressentiments haineux, il ne sombre pas dans l’outrance et donne une piètre image de la politique.

Un chancre en moins La majorité a un projet, dans le quartier de la gare de Mettet. Sur des terrains de la SNCB, à l’endroit d’un entrepôt de matériaux tombé en faillite de longue date sous l’enseigne BigMat, et abandonné depuis, il compte aménager une aire de convivialité, avec du mobilier, des barbecues, un parking pour mobil-homes, un guichet touristique etc. "Ce serait mieux que le chancre actuel que tout le monde voit aujourd’hui, sur une des portes de Mettet" , souligne le mayeur. Le collège n’achèterait pas les terrains en question, impossible de concurrencer un promoteur privé. Il signerait avec la SNCB un bail emphytéotique de 30 ans. Aucune dépollution du site n’est exigée mais il faudra abattre l’ancien magasin, édifié sans permis. Seul Le PS s’est abstenu.

La salle Philippe Lambot A Biesmerée, la salle rénovée de la balle-pelote sera rebaptisée salle Philippe Lambot, du nom de l’échevin décédé en décembre 2021 des suites d’une longue maladie, à l’âge de 62 ans. La rénovation de la salle de son cher village fut son dernier chantier.