Mettet: après son fils, il a violé sa fille

En 2018, alors que ses parents étaient en pleine procédure de divorce, sa fille a révélé qu’elle avait aussi été l’objet de sévices de la part de son père. La jeune femme évoque des viols avec violence et des attentats à la pudeur commis sur sa personne entre 2006 et 2011. Les faits auraient débuté alors qu’elle était en troisième maternelle, elle a eu à les subir entre ses 4 et 9 ans.

Interrogé début juin, le prévenu contestait la période infractionnelle, qu’il voulait réduire à la seule année 2010 et niait les viols, évoquant de simples attouchements. " Comme par hasard, sa plainte a été déposée en 2018, alors que j’étais en plein divorce avec sa maman" , confie le prévenu.

L’avocat des parties civiles commentait les faits. "L’auteur minimise, se déresponsabilise. Il a demandé des fellations à sa fille, lui imposait des pénétrations bucco-génitales quand sa mère n’était pas là, dans la salle de bain ou dans la chambre." La victime déclare: "Je n’ai jamais eu de rage par rapport à mon père ou par rapport au divorce. Je m’en veux de lui avoir fait confiance, je me suis sentie salie. Je culpabilisais."

Le ministère public évoquait des faits presque quotidiens qui ont duré pendant plus de 4 ans et réclamait une peine de 5 ans de prison, une mise à disposition du tribunal d’application des peines pendant 10 ans et une interdiction de participer à des activités en compagnie de mineurs. "Il présentait ses actes comme des jeux, menaçait sa fille de ne plus l’aimer ou de faire la même chose à ses amies."

Ce jeudi, le prévenu a été condamné à une peine de 3 ans assortie d’un sursis probatoire et d’une interdiction de participer à des activités en présence de mineurs pendant 5 ans.