Qu’en retenir? Au niveau du CPAS d’abord. Le Centre Public d’Action Sociale Fossois a reçu deux subsides, de l’Etat fédéral (153.000€ et de la Croix Rouge (7670 €), afin d’apporter une aide aux 1196 sinistrés des inondations calamiteuses de juillet 2021. De la manne fédérale, le CPAS n’a pu justifier que 25.000€ de dépenses, ce qui l’a amené à rembourser une grosse partie, au profit de communes plus gravement impactées.

L’élue Ecolo, Céline Casteels, a du mal à croire que seuls 17 % des subventions accordées ont bénéficié aux sinistrés. Et de regretter un manque de proactivité du CPAS à rechercher les opportunités d’aides.

Une lecture contestée par la présidente du CPAS, Bérangère Bouffioux: "Le CPAS n’a pas vocation à aller frapper à toutes les portes, en disant: voici de l’aide, que désirez-vous? Non, on ne peut pas susciter le besoin. D’ailleurs, des sinistrés ont refusé l’aide du CPAS, réplique-t-elle. Le CPAS a pris en charge ce qui n’a pas été indemnisé par les assurances et le Fonds des calamités. Tous les gens ayant introduit une demande ont reçu ce qu’ils avaient demandé. Toutes les questions posées ont reçu une réponse. La Ville a également reçu des subventions, de la Région et de la SPAQUE, chargée de la réhabilitation de friches polluées et sols contaminés, ici par un excédent de déchets détrempés par ces crues du siècle.

Pour la minorité, par les temps qui courent, le CPAS (dont les réserves sont épuisés) risque d’être mis à contribution. Il doit donc se recentrer sur son cœur de métier. Il n’est pas exclu que la Ville, pouvoir du tutelle, soit obligée de revoir la dotation annuelle à la hausse.

L’eau a causé de gros dégâts à la place Jean Tousseul (Vitrival), pour la réparation desquels la Ville a dû emprunter 88.451€. Un montant qui devrait être pris en charge par le Fonds des calamités. Enfin, la Ville a dû puiser 250.000€ dans son fonds de réserve pour remettre en service la crèche Chabo’T. Là, l’assurance devrait intervenir.

L’heure du compte budgétaire annuel 2021 a sonné. A l’ordinaire, qui reprend les dépenses et recettes assurant le bon fonctionnement de la commune, la répartition est la suivante: 12.372.693€ de dépenses ont été engagées, soit 1.189,34/hab. Ou, les recettes sont un peu plus hautes: 12.656.648€, soit 1216,63€/hab.

Il existe 4 sortes de dépenses: la plus importante (près de 5,2 millions, soit 41,88 % du total) représente 498€/hab. Les dépenses de fonctionnement 229€/hab, de transferts (police, pompiers, CPAS) 352€/hab. Enfin, la charge de la dette s’élève à 9,30% du total, soit 110€/hab.

De 2015 à 2021, le nombre d’agents est passé de 96 à 110. On apprend encore que, depuis 2004, le CPAS n’a pas perçu 656.000€ de recettes dues mais non perçues (insolvabilité, prescription, erreur matérielles). Il a établi 207 fiches de citoyens redevables , dont 69 aux dettes irrecouvrables.

A Fosses, la situation n’est pas aussi catastrophique qu’ailleurs, raison pour laquelle la Ville n’a pas souscrit au plan régional Oxygène.