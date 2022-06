Sambreville: l’urbanisme, bouée de sauvetage

À lire aussi | Un bol d’air de 24 millions et des sacrifices d’emplois, dont un échevin, pour sauver le budget

Pour l’échevin Nicolas Dumont, qui remplace son collègue responsable de l’Urbanisme, absent, tous les avis sont favorables (CCATM, Inasep, service logement, ISP route etc).

Consternation sur le banc DéFI, pour qui ce projet massif est la quintessence de l’hérésie urbanistique. Et Philippe Kerbusch d’envoyer un uppercut saignant vers le bourgmestre Luperto, en l’occurrence Dieu en l’absence de son apôtre Bordon.

Défi reproche à la majorité PS d’accepter tout et n’importe quoi pourvu que le nombre d’habitants augmente, coûte que coûte, et, avec lui, les revenus y afférents, via les impôts. "C’est comme cela que vous envisagez votre mandat? En financier? […] Drôle de socialisme que celui qui laisse des promoteurs avides d’argent compromettre voire détruire des projets ou des contextes de vies" , assène Philippe Kerbusch. Le bourgmestre, réagissant calmement: "Merci pour votre diatribe à mon endroit, mais je n’ai pas une connaissance fine de ce dossier, je ne l’ai pas porté politiquement. C’est mon échevin."

Pour le collège, le promoteur a écouté les récriminations et revu sa copie. Le dossier est apaisé.

Pour DéFI, il demeure inadapté à la rue de la Vallée et massivement rejeté. Surtout, il pointe la souffrance voire la détresse des riverains, dont les 24 personnes ayant réagi à l’enquête publique. "Je ne trouve pas normal de recevoir des coups de téléphone de Velainoises en pleurs ou de Velainois évoquant un sentiment de ruine financière ou psychologique. Que faites-vousde leur avis?", dégaine l’élu DéFI.

PTB et populisme

Le bourgmestre: "S’ils ne viennent pas pleurer à votre porte, vous allez à la leur, vous soufflez sur les braises pour exciter les gens". Sous entendu: Ne me la faites pas.

En fait, ces 24 observations, dont certaines n’ont rien à voir avec l’urbanisme, ce qui les discrédite, ont nourri la réflexion, sans permettre cependant de mettre en échec le projet.

"Vous m’incriminez pour tout, c’est incorrect. L’urbanisme ne relève pas de mes compétences […] Vous tombez dans le registre du PTB, vous êtes dans le populisme" , balance le 1ermagistrat de Sambreville. Ce dernier plaide à nouveau l’absence d’éléments de droit, qui ne permet pas de justifier un avis négatif. "Tous les feux sont au vert, et vous me demandez de dire qu’ils sont rouges." Mission impossible donc.

Philippe Kerbusch, tentant d’objectiver le débat: "Il y aura des problèmes de parking, et d’égouttage car ce sentier (dont le conseil a finalement voté le déplacement) recueille toutesles eaux de ruissellement de la rue du Villez."

Réponse: "Ce n’est pas parce que vous habitez Velaine que ça fait de vous un ingénieur." Rêche, le débat n’en reste pas moins courtois.

Francine Duchêne, Velainoise elle aussi: "À Velaine, il y a eu deux transformations heureuses, à force de modifications des plans initiaux. Exemple: le bâtiment en face du glacier, chez Marthe. Personne ne rouspète quand c’est beau."

Le bourgmestre, embarrassé, n’est pas contre surseoir à voter, parce qu’il aurait préféré que le titulaire, Bordon, réponde en personne. "Mais il y a des délais de rigueur" , déplore-t-il, et surtout pléthore d’avis positifs d’experts.

Écolo vote le point, tout en espérant que les remarques des riverains relatives au futur bâtiment soient entendues. Le MR et DéFI contre. Son chef de groupe, reste "perturbé et profondément meurtri par le manque d’empathie et de considération dont on fait preuve dans cette commune vis-à-vis des citoyens historiques des quartiers."