À Fleurus, une toute nouvelle école va être construite

Dans le cas de Fleurus, cela signifie qu’elle peut compter sur un subside de 2597408,24 € très précisément, sur un montant subsidiable de près de 4 millions€, soit environ 60%. La totalité des travaux étant estimés à près de 4,7 millions€, précise la Ville de Fleurus dans un communiqué. Le solde sera financé par emprunt.

Les dirigeants communaux mettent en avant la qualité du dossier pour expliquer que celui-ci figure parmi les 149 dossiers sélectionnés sur les 570 présentés. Ils soulignent l’ambition énergétique du nouveau bâtiment: l’école sera basse énergie, ce qui permettra aussi de limiter la surchauffe; la facture énergétique sera en diminution grâce au recours à l’éclairage LED, au photovoltaïque, à un système de chauffage économique.

Le respect de l’environnement sera aussi assuré grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés et issus du recyclage. Les abords de la future école sont aussi à la hauteur sur ce plan avec la gestion des eaux pluviales, la végétalisation des espaces, la création de jardins éducatifs et de préaux lorsque la météo sera défavorable.

Le dossier s’est aussi mis en évidence pour d’autres raisons: la transition numérique, l’amélioration de la connectivité; la collaboration inter-réseaux, l’inclusion, peut-on encore lire dans le communiqué.

Trois pôles

Si l’école sera organisée en trois pôles, les locaux qui les composeront seront plus classiques. Le maternel comptera trois classes, une salle de psychomotricité et des sanitaires. Le primaire sera subdivisé en six classes. Le dernier pôle concerne les locaux annexes tels que le réfectoire, la cuisine, deux classes polyvalentes, une cyber-classe et des sanitaires, pour les élèves, les enseignants et les PMR.

La majorité PS-DéFI souligne encore le travail d’équipe et de concertation entre le bourgmestre, Loïcs D’Haeyer, l’échevine de l’Enseignement, Ornella Iacona, les services communaux et l’intercommunale Igretec, qui a permis l’aboutissement heureux du dossier. Selon les prévisions, les travaux seront terminés pour l’été 2026. Encore un peu de patience, donc, pour une rénovation attendue depuis 30 ans.