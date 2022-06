Sombreffe: l’association Samaravia veut devenir un Centre d’Expression et de Créativité

La nouvelle programmation se constitue d’ateliers hebdomadaires artistiques, de stages et de projets citoyens. L’ASBL se transforme en un espace de créativités, de rencontres, de diversités et de partages. Cette saison invite le public à repenser les liens humains dans une société qui se replie sur elle-même. Prendre le temps de faire, défaire, transmettre, tisser lorsque les chemins se croisent. Un aperçu des ateliers montre qu’ils s’adressent à un très large public: les enfants dès 4 ans trouveront leur bonheur avec l’atelier de peinture, les pré-adolescents feront flèche de tout bois avec l’atelier d’improvisation et de théâtre, l’atelier de culture urbaine ravira les jeunes de 12 à 18 ans, tandis que les adultes auront à disposition le traditionnel atelier de broderie dont le succès ne se dément pas d’année en année. L’atelier d’images, enfin, qui abordera les techniques de gravure et d’impression.

Depuis plus d’un an, l’ASBL Samaravia et la Commune de Sombreffe renforcent étroitement leur collaboration pour développer l’offre culturelle. Dans une démarche visant à rendre la culture accessible au plus grand nombre et particulièrement aux enfants, elles proposent des spectacles gratuits pour les écoles. Ce projet se nomme Théâtre à l’école.

Au programme, dès septembre, trois spectacles: Maputo-Mozambique, de la musique et de la jonglerie pour les petits du maternel; Deux Sœurs, une pièce sur la famille pour les trois premières années du primaire; Blizzard, une prestation de marionnettes sur la relation Homme-nature qui s’adresse aux trois dernières années du primaire.

Contact et infos sur le programme: Fei-Lin Benoit, animatrice socioculturelle, 0492 53 37 88 ou info@samaravia-sombreffe.be