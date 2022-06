Sous le choc, la Volkswagen été propulsée sur la gauche alors qu’arrivait en sens inverse un autocar circulant en direction de Nivelles. Les deux véhicules sont entrés violemment en collision frontale.

Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage, une ambulance ainsi que le SMUR d’Auvelais. Blessé, le conducteur de la Golf a été conduit en milieu hospitalier.

Les policiers de la zone Samsom se sont chargés des constatations et la chaussée a été fermée à la circulation dans les deux sens à la suite de ce spectaculaire accident. C’est le dépanneur MD qui a enlevé les épaves de la Golf et de la Ford déclassées. Le car a quant à lui été dégagé après que les occupants indemnes ont été déplacés via un autre car.