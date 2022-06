Jemeppe-sur-Sambre: le conflit de voisine dégénère, la police saisit des armes

Première prévention: le port d’armes soumises à autorisation. C’est d’ailleurs par crainte que cet ancien militaire ne les utilise que la police est venue dans sa maison pour saisir les armes en question. Outre des pistolets semi-automatiques, deux carabines et des couteaux à cran d’arrêt, la police a aussi mis la main sur des munitions.

On lui reproche aussi du harcèlement envers sa voisine entre octobre et novembre 2019. La période est relativement courte mais les échanges ont été intenses. Quand le prévenu passait devant la fenêtre de la voisine, il l’injuriait. La voisine qui n’était pas du genre à se laisser faire, répondait aussi sec. Pour le prévenu, la dame s’était mis à dos tout le quartier. " Elle a vite oublié que je lui ai donné 300 € de bois pour que ses trois enfants aient chaud, les peintures que j’ai refaites et la pelouse que j’allais tondre."

Comme le souligne le parquet, l’homme n’a pas d’antécédents spécifiques. La substitute Barbara Marganne ne s’oppose pas à une mesure telle que le suivi d’une formation qui aiderait le prévenu à gérer sa violence. MeMaudoux, pour sa part, tient à préciser que la situation s’est détériorée en avril 2019. " C’est à cette date que la voisine a laissé entendre que son voisin avait commis des attentats à la pudeur sur sa fille. C’est quelque chose de lourd à supporter. Surtout qu’il n’y a pas eu de suite".

L’avocat reconnaît la détention d’armes mais la saisie administrative de celles-ci représente déjà en soi une sanction. Idem pour les outrages. Quant au harcèlement, au tribunal de juger. La voisine a appelé la police et les pompiers pour un feu de déchets de jardin et parce que son voisin laissait tourner sa tondeuse. « Il y a un doute raisonnable » . Il sollicite la suspension simple de la condamnation. Jugement le 23 septembre.