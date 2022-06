Mettet: à Thozée, cet été, il fera bon pique-niquer

Cette petite restauration artisanale sans chichis, à partager en famille sous une grande tonnelle blanche, aura un air proustien.

Belle occasion de sentir battre autrement que dans le cadre d’une exposition le cœur de ce lieu de mémoire exfiltré du temps. Ou de prendre un bain de nature composant mille symphonies à la fois.

L’humble repas, confectionné par les Ateliers de Pontaury, entreprise de formation par le travail, en laissera beaucoup, d’heures exquises, pour faire vibrer en soi une palette gourmande d’émotions positives liées à cette villégiature magnétique entrée dans l’histoire de l’art.

"On a imaginé des pique-niques pour faire (re)découvrir Thozée dans une ambiance plus conviviale, à un public moins sensible à l’art ou à la culture", rappelle Aurélie Buzé, membre du conseil d’administration du Fonds.

On peut y passer le porche rouge ou aller y déguster un café et quartier de tarte sans être fan de la Dame au cochon, tant ce petit château, quoique vitrifié par le silence, paraît avoir gardé quelques traces du grand train de vie romanesque que Félicien Rops y a menée. Une errance dans le passé par l’esprit, rendue possible par la profondeur de sa correspondance, qui y a révélé par le détail son emploi du temps de jardinier solitaire se consolant parmi ses roses, entre deux sensuelles escapades dans la campagne blonde et les bois sombres de Mettet.

Pour coller à l’époque, les pique-niqueurs sont invités à sortir endimanchés, avec chapeau, ombrelle etc.

"Il y a ici des trous de verdure qui auraient réjoui l’âme chercheuse du vieux Balzac" , écrit un Félicien poète à Ernest Scaron, un collectionneur de papillons et de ses œuvres.

Pour l’artiste, on le lit, Thozée fut tour à tour escale inspirante et mise au vert vitale, où il vient renaître entre deux fascinations urbaines et parisiennes. Où les dîners entre amis finissent dans l’ivresse.

Tea time au bureau

L’idée d’un pique-nique bien bio remonte à l’an dernier. Cinq dates pour se poser à Thozée avaient alors rythmé les deux mois des grandes vacances, contre deux cette année compte tenu du fait que le "château" est en transition. Il a retrouvé son mobilier originel, entreposé en pagaille dans le grand salon, en attente d’une reconversion du rez-de-chaussée en espace muséal. Mais il faudra s’armer de patience. Il adviendra progressivement, au gré de la remise en scène des meubles et des éléments décoratifs, jusqu’à la mise au point d’un protocole de visite.

Le Fonds Félicien Rops vient d’être sacré par la FédérationWallonie-Bruxelles opérateur d’appui du musée Rops. Ce dernier et Thozée sont donc appelés à collaborer davantage au rayonnement de l’artiste et de son œuvre.

"On vient d’introduire la dernière phase des travaux, qui concerne l’éclairage, les tapisseries et les peintures, le tout limité à la partie classée" , explique Michel Renard, l’administrateur-délégué du Fonds Félicien Rops.

Le château est à ce point encombré qu’une brocante y a été organisée, un dimanche de mai. Ils ont été des dizaines de chineurs à acquérir l’un ou l’autre objet à petit prix dans le grand grenier de la famille Rops, la plupart ayant appartenu aux petits-enfants du célèbre graveur.

Au total, depuis le début de la restauration de la gentilhommière, il y a 20ans, c’est plus d’un million d’euros qui ont été investis dans la sauvegarde de ce patrimoine mémoriel.

Récemment, quelques bénévoles ont réenduit et repeint les murs et plafonds de deux petites pièces, du côté des cuisines, dans l’aile droite. L’une servit de bureau à Paul Rops, le fils de Félicien.

Le grand salon étant momentanément fermé, ce supplément d’espace fera office d’atelier pour les stages, de bureau ou de petit salon de thé où s’abriter de la pluie.

Pique-niquer à Thozée, ces 26 juin et 10juillet, de 11h45 à 16h30.Formule à 25 €/pers. comprenant un panier garni, une visite guidée du château et du parc, une ambiance calme. Bar ouvert à tous. Infos et réservations thozee.picnic@gmail.com, 047584.27.68.

Des stages tout l’été Pas d’expositions à Thozée cet été, pas de Journée du Patrimoine non plus mais des sessions de stages artistiques. Les voici: un stage de gravure du lundi 4 au vendredi 8 juillet, animé par Nicolas Mayné (reste 1 place). Un stage de dessin, du lundi 11 au vendredi 15 juillet, par Benjamin Monti (reste 2 places). Un stage de peinture en paysage, du lundi 18 au vendredi 22 juillet. Enfin, un stage de photographie argentique: du lundi 22 au vendredi 26 août, par Luc Stokart. Infos: 071727262 info@fondsrops.org

Artistes en résidence

Thozée, lieu de culture, de villégiature mais aussi de résidence. Le château accueillera trois artistes cet été, Sylvie Pichrist, du samedi 6 au vendredi 19 août. Rémy Hans, du lundi 29 août au dimanche 11 septembre, et enfin un résident spécial, Peter Depelchin, du lundi 19 au vendredi 30 septembre, lequel prépare à Thozée une exposition qui sera présentée conjointement au musée Rops à Namur et à Thozée en 2023.

Crapauds accoucheurs

Le samedi 18 juin, Laurent Wargé, garde-forestier et naturaliste, était à Thozée pour observer la faune en présence des membres et donateurs. Cet expert, qui avait déposé des nasses dans l’étang, y a identifié une diversité de tritons et d’insectes. Il a aussi rappelé le caractère exceptionnel de la présence de crapauds alytes à Thozée, aussi appelés crapauds accoucheurs, une espèce qui est protégée au niveau européen.