Mettet: à la ferme de la Sarthe, c’est multifonctions

Leur leitmotiv est le suivant: la production bio. Ils ont leur propre définition, à savoir une agriculture écologique, logique, respectueuse de la vie et, surtout, humaine. "Car on fait à manger à des gens , ajoute Damien. C’est essentiel de connaître l’histoire du produit. Ma ferme permet de nourrir 18 vaches, pas plus. Je prends ce qu’elle me permet de produire. Nous n’avons pas besoin de produits phytos.J’ai toujours travaillé en fonction de la demande des clients. Pas plus."

Une répartition des tâches

Aujourd’hui, les deux frères se sont réparti les tâches. Damien gère la partie herbagère, David, lui, la partie culture. "Pour cette dernière, je produis des céréales pour le pain, de l’épeautre, du froment, des pommes de terre, de la viande, de la farine." Damien, lui, gère l’élevage des vaches et la production de fromage. "Notre force est celle d’avoir toujours laissé ouvert les portes de la ferme. Aujourd’hui, nous sommes en quelque sorte multifonctions. C’est assez énergivore" , sourit Damien. Plusieurs personnes se sont greffées au projet agricole ces dernières années. "Alice, avec sa chèvrerie, la traite et la création du fromage. Ma fille, Valentine, qui s’occupe de l’élevage des vaches avec son compagnon qui fait du maraîchage. Nous avons également engagé Diego à mi-temps pour nous aider dans les tâches et la fabrication du fromage.De son côté, mon frère a également développé ses activités. Nous ne sommes pas une ferme communautaire mais nous travaillons ensemble, nous nous entraidons!"

Les deux frères proposent aux visiteurs de découvrir leur façon de voir l’agriculture dans le cadre des journées fermes ouvertes de 10h à 18h samedi et dimanche. Au programme, diverses activités comme la fabrication de fromage, un atelier de fabrication de pain ou encore une exposition sur les différentes variétés anciennes de céréales. "C’est l’occasion de montrer ce que nous faisons, toujours dans le respect de la vie, de l’humain" , conclut David Jacquemart.