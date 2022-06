Budgets participatifs à Châtelet: 4e année, 11 projets de plus

Alors que l’initiative entre dans sa quatrième année, le bilan est positif.Quarante-trois projets ont vu le jour, 16 sont concrétisés et 20 sont en cours.Certains accusent du retard, notamment en raison de la crise sanitaire ou de contraintes urbanistiques, a expliqué Michel Mathy, l’échevin de la Participation.Et en l’absence d’offres, liée à la hausse des prix, d’autres ont dû être relancés. Qu’à cela ne tienne, les besoins pour améliorer la vie dans les quartiers s’expriment toujours autant.

Pour 2022, une douzaine de projets ont été déposés et sont réalisables. Et les finances continuent de suivre: 275000 € ont été budgétés, tenant compte de l’augmentation du prix des matières premières. Lundi, le conseil a approuvé largement les projets retenus qui concernent tous les quartiers de l’entité et les trois conseils consultatifs. Si le mobilier, les jeux et les équipements sportifs restent dominants, d’autres types de projets voient peu à peu le jour.

Escape game et sensibilisation au racisme

À Bouffioulx Centre , en particulier, où l’on a rentré un projet d’"escape game" avec des sujets culturels liés au patrimoine local. Au Centre-ville de Châtelet , on placera sur les vitrines des commerces vides des stickers en trompe-l’œil qui représenteront les commerces qui ne sont pas encore présents et qu’on souhaiterait voir apparaître.

Le conseil consultatif des enfants est lui aussi sorti des sentiers battus en proposant de sensibiliser et de conscientiser au racisme et à l’homophobie en recourant à des banderoles aux messages percutants et au placement de drapeaux sur certains bâtiments.

À Châtelineau La Vallée/Gare , les citoyens veulent voir se réaliser un espace extérieur intergénérationnel au cœur de l’espace vert situé cour de Justice, derrière la station Q8. Le conseil des aînés et des personnes handicapées souhaitent qu’une porte coulissante télescopique avec détecteur de mouvements soit placée à l’entrée arrière de la maison communale de Châtelineau. Quant au conseil des jeunes , il estime qu’il est judicieux d’aménager une salle de sport en extérieur dans le square de l’allée Bourdeau.

Pour le reste, des bancs seront placés dans le parc de Châtelet ( Châtelet Boubier ). Même chose à l’intersection des rues Wez Bajole et Chavepeyer ( Châtelet Faubourg/Carnelle ), ou encore sur le terrain situé entre le centre Théo Toussaint et l’école des Cayats où l’on ajoutera un module toboggan ( Châtelineau Taillis-Pré/Destrée ). À Châtelineau Centre , dans le cul-de-sac de la rue de l’Oseraie, bancs, tables de pique-nique et panneaux de basket seront placés. Enfin, à Bouffioulx Blanche-Borne/Chamborgneau , on profitera du budget participatif pour équiper en mobilier et en matériel la Maison de village en gestation.