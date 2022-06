Ayant déchargé sa cargaison, le conducteur a quitté son emplacement sans apercevoir dans son angle mort une dame âgée qui traversait la route en quittant le trottoir d’où elle se trouvait. Le camion a heurté la dame qui s’est retrouvée sous les roues du poids lourd.

Les pompiers de la zone Val de Sambre, aux ordres du lieutenant Richard Cocq, se sont rendus sur les lieux avec un véhicule désincarcération, une ambulance ainsi que le SMUR d’Auvelais. Malheureusement, à l’arrivé des secours, la dame était décédée.

Les policiers de la zone Samsom se sont rendus en nombre sur place et le quartier a été bouclé. Les services d’enquête et de l’auditorat du travail sont descendus sur place ainsi que la cellule psychologique de la zone de police pour les témoins de la scène. Selon les premiers éléments d’enquête, les causes seraient purement accidentelles et dues à un malheureux concours de circonstance.

La dame âgée habitait à Sambreville.