L’ordre de déguerpir exécuté

Premier d’entre ces intervenants, l’huissier de justice, Louis-Valéry Baptiste, un brin nerveux. Ce n’est jamais une partie de plaisir de déloger des locataires par la force d’une décision judiciaire. L’image choque d’autant que la situation est plutôt particulière. La majeure partie du temps, les gens sont expulsés pour une succession de loyers impayés. Rien de cela ici. Le couple, qui n’a opposé aucune résistance, et qui salue le travail impeccable des expulseurs, regarde, résigné, son mobilier sortir des murs pour une destination encore inconnue. Il s’y était préparé. Rétroactes. Monsieur et Madame avaient reçu le renom de bail de la Commune, propriétaire du bâtiment, en 2017. Le ménage avait aussitôt saisi la justice de paix. Le juge, magnanime, sensible à la situation de handicap d’Alain, leur avait alors accordé un sursis de 3 ans. Un délai généreux pour lui permettre de retrouver un pied-à-terre adapté à sa situation compliquée. En chaise roulante, Alain ne jouit en effet plus que de l’autonomie de ses bras.

Mais, selon le bourgmestre Yves Delforge, les locataires n’ont pas fait preuve de bonne volonté. Dans notre édition du 24mai, il déclarait ceci: "Il faut être deux pour trouver une solution" . Une seconde demande de rester dans le logement jusqu’en 2023 a d’ailleurs été rejetée par le juge. On peut faire preuve d’humanité une fois, mais fallait pas pousser. Le couple avait argué de coûteux aménagements financés par l’AViQ (L’Agence pour une vie de qualité). Un total de 70000 € entre 2008 et 2016 comprenant l’installation d’un monte-escalier, d’une porte électrique ou encore d’une pince permettant à Alain de sortir de sa chaise pour se mettre au lit. Le couple dit par ailleurs avoir investi 30000 € pour adapter l’étage et la salle de bains. Il raisonnait ainsi: "Pourquoi avoir permis de tels investissements si c’est pour ensuite vouloir nous faire déguerpir?"

Une caravane à la mer?

La justice a réfuté cet argument. Ces aménagements, quoique coûteux, ne pouvaient constituer une garantie d’une occupation à vie des lieux et encore moins faire barrage au droit du propriétaire de retrouver la pleine jouissance de son bien.

Ce n’est évidemment pas pour nuire à Alain Fievez et Fabiola Georges que la commune de Mettet a mis fin au bail. Pour rappel, l’autorité communale a déposé un programme de travaux (subsidiés) de transformation de l’école au Fond s des bâtiments scolaires de l’Enseignement officiel. Seule condition: que le local en question soit libre d’occupation. C’est donc le cas depuis hier, après 5 ans d’attente.

"Il n’était plus admissible de garder des enfants dans des modules alors que nous avons l’espace disponible, moyennant travaux, pour aménager de nouvelles classes" , souligne l’échevin de l’Enseignement Jean-Benoît Ruth. L’argument de la nécessité pour l’autorité publique de procéder à l’extension de l’école a été reçu cinq sur cinq par la Justice, l’intérêt général primant toujours sur l’intérêt particulier. Ces travaux de rénovation permettront notamment l’aménagement d’une seconde issue de secours, comme exigé par les pompiers. Restauré, l’étage du bâtiment sera accessible autant à l’école qu’à un mouvement de jeunesse.

Selon le couple, le parc locatif privé est devenu inabordable à leur maigre allocation pour personne handicapée.

Sur les réseaux sociaux, cette expulsion singulière a généré des commentaires contrastés. Ainsi, des enfants du couple lui ont reproché de se plaindre d’aise, affirmant qu’il serait propriétaire d’une caravane résidentielle à la mer du nord. "Faux, si j’en avais une, j’y serais déjà" , se défend Alain Fievez. Mais la caravane existerait bel et bien, à Middelkerke, dans telle allée, à tel numéro.