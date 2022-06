Plus que la prévention, ces derniers souhaitent également agir. Raison pour laquelle de nombreuses activités sont mises en place dont, le 24 septembre prochain, un tournoi de football sur le terrain de Ham entre des adolescents et jeunes (15-25 ans) Jemeppois et des membres de la zone de police locale. "On ne parle pas de radicalisme à Jemeppe , commente Cyprien Ponciau. chargé de mission dans les trois communes. Ce tournoi a plutôt pour but de lutter contre la polarisation sociale et les incompréhensions entre différents groupes. Dans ce cas précis, ce sont les jeunes de l’entité et les forces policières jemeppoises." Le but est d’améliorer la communication, qu’ils apprennent simplement à se connaître autour du ballon rond. "C’est essentiel, aujourd’hui, d’amener du lien entre ces deux groupes, de favoriser le dialogue."

Cet événement, qui aura lieu sous forme d’un tournoi avec six joueurs par équipe, sera organisé par le service sportif communal en partenariat avec le club de Ham et des partenaires comme le GABS et AMO Basse-Sambre.