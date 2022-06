Rue du Charbonnage à Auvelais: un nouveau quartier avec une quarantaine de maisons

Lundi soir, une trentaine de citoyens, essentiellement de la rue du Charbonnage, ont participé à une réunion d’information pour prendre connaissance de l’avant-projet. "Nous sommes dans l’obligation de tenir cette réunion dans la mesure où le terrain est d’une superficie de plus de 2 hectares" , indiquait François-Xavier Jordens, chargé d’instruire et d’obtenir le permis. L’idée était donc de répondre aux questions des citoyens et de prendre leurs remarques en considération pour faire évoluer la réflexion.

Uniquement des maisons

Ce projet, contrairement à d’autres, n’est pas porté de A à Z par la SPRL Antiak. Elle souhaite obtenir un permis d’urbanisation pour 40 à 45 logements et une autorisation de construire une nouvelle voirie reliée à la rue du Charbonnage. C’est, en d’autres termes, la création d’un nouveau quartier. "Les terrains seront ensuite vendus à de nouveaux propriétaires qui devront, par la suite, introduire une demande de permis d’urbanisme pour leur maison. La SPRL Antiak pourrait, si elle le souhaite, solliciter un permis d’urbanisme pour faciliter la construction des maisons à deux voire trois façades. Il n’est donc pas question d’immeubles à appartements. Autre élément et non des moindres, ce terrain vierge n’est pas référencé en zone inondable, ni de ruissellement."

480m2par hectare

La SPRL Antiak, épaulé pour l’étude d’incidences par le bureau d’études CSD Ingénieurs, a présenté deux projets. Dans les deux cas, il n’y a qu’une seule voirie. L’une sera en boucle, l’autre à double sens. "Il n’est pas possible de créer une sortie à un autre endroit dans la mesure où les terrains appartiennent soit à des privés, soit au collège Saint-André d’Auvelais." Autre différence, c’est la disposition des maisons. Pour le reste, un espace récréatif est prévu ainsi qu’un merlon paysager pour réduire les nuisances sonores de la ligne ferroviaire située à proximité. "Nous envisageons un bâti de 480 m2par hectare alors que, dans les pâtés de maisons aux alentours, il y a entre 900 et 1300 m2de bâti par hectare."

Par tous ces éléments, le demandeur espère avoir rassuré et convaincu les citoyens. Ces derniers peuvent formuler leurs remarques, questions ou suggestions jusqu’au 5 juillet prochain à l’adresse suivante: gatupe@commune.sambreville.be . Ils pourront à nouveau s’exprimer lors de l’enquête publique envisagée après les congés d’été 2023.