Interrogé à ce sujet par le conseiller C + Tanguy Luambua, le bourgmestre Paul Magnette vient d’en détailler la ventilation dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal. "En raison des délais de traitement de ces dossiers, on n’a de visibilité que sur le premier semestre 2021. Durant cette période, 555 PV ont été établis, dont 121 par la zone de Police , rapporte-t-il. Près d’un tiers de ces constats d’infraction a été classé sans suite. Cela représente 174 PV pour lesquels 20 contrevenants ont reçu des avertissements, ou qui ont fait l’objet de regroupements. Dans les 381 autres cas, des amendes administratives ont été établies" .

Ce qui donne une moyenne hebdomadaire d’une vingtaine de dossiers. Lorsque l’amende administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur, le service communal des Finances est immédiatement saisi: c’est son directeur Éric Wartel qui se charge alors de récupérer les sommes dues et le cas échéant de lancer des poursuites. "Après l’adoption du Règlement Général de Police en 2019, des formations ont été dispensées dans les différents commissariats de la zone (Marchienne, Ransart-Gilly, Montignies, Tour de police et Jumet) à destination principalement des policiers de quartier , souligne Paul Magnette. La situation sanitaire de ces deux dernières années a toutefois biaisé les chiffres. En effet, lors des confinements successifs, on a constaté une diminution -parfois drastique- du nombre de PV rédigés, que ce soit par la Police ou les agents constatateurs" .

Dans les années à venir, la mise en place d’un pool d’agents constatateurs -amenés à traiter cette matière à temps plein en bonne coordination avec le service de proximité de la zone de Police- devrait permettre une augmentation du rendement et du volume de dossiers.