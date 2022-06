Un Trivial Pursuit consacré à Châtelet, avec certaines quesions en wallon

Les bourgmestres ou échevins des communes concernées ont signé une convention en ce sens mardi, avec la ministre de la Culture, Bénédicte Liénard. Par celle-ci, ils s’engagent les édiles communaux s’engagent à mettre en œuvre des actions en faveur des langues et cultures régionales présentes sur leur territoire. Pour obtenir le label, chaque commune candidate a choisi, parmi une série de propositions réparties en quatre thèmes – communication, culture, enseignement, signalétique, tourisme et vie économique – au moins 15 actions.

Châtelet en 1800 questions

À Châtelet, on en compte 17.

Certaines sont assez classiques, comme les panneaux signalétiques d’entrée de ville bilingues pour lesquels 50000 € ont déjà été inscrits en modification budgétaire. On pointe aussi l’introduction bilingue pour les discours officiels, une citation en wallon dans la signature électronique des mandataires, l’inscription des écoles communales au programme Langues et cultures régionales en classe, un article bilingue dans chaque bulletin communal ou encore la page d’accueil bilingue du site web de la Ville.

Plus ambitieux: la mise sur pied d’un festival mettant à l’honneur les langues régionales. Locales, mais aussi au-delà, en Picardie, à Namur ou à Liège, ou encore d’autres origines, sicilienne par exemple, une troupe théâtrale s’exprimant dans un dialecte de la péninsule étant active sur le territoire châtelettain. 30000 € sont inscrits au budget. Le festival pourrait s’étaler sur deux jours, voire plus, et un prix Émile Lempereur est envisagé dès 2023.

Le plus remarquable – s’il aboutit –, c’est la création d’un jeu de société. "Pas un Monopoly, dont les versions sont déjà nombreuses, notamment celles relatives à Charleroi , explique l’échevin Michel Mathy. On a donc décidé de faire une version de Trivial Pursuit. Les 1800 questions auront trait à Châtelet, dont une thématique aura la particularité d’être en wallon, soit 300 questions."

L’objectif est d’intégrer le jeu à une action économique. Un montant de 100000 € devrait être inscrit au budget 2024 à cet effet. Reste à voir si la Ville franchira l’écueil des droits d’auteur, la marque étant protégée. À Châtelet, on y croit, et on s’est déjà mis au travail.