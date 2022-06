Éoliennes: un fameux «cinq-mâts» entre Saint-Gérard et Lesve

Le temps est donc venu pour les opposants de coucher sur papier leurs remarques. L’association Molignéole a déjà exprimé tout le mal qu’elle pensait des ambitions de New Wind. Elle a été rejointe dans son combat par l’association de défense des sites et vallées du Namurois (ADSVN) incarnée par l’Anhétois Juan de Hemptinne. Pour ce dernier, l’obtention du permis unique par New Wind ouvrirait la porte à d’autres promoteurs qui convoitent les terres sises au carrefour entre les communes d’Anhée et de Mettet. Deux dossiers ont déjà été dévoilés: Engie Electrabel est à la manœuvre pour l’un et New Wind, encore, pour l’autre. "Si le projet de cinq éoliennes obtient son permis, cela légitimerait les autres" , s’inquiète Juan de Hemptinne.

Lors de la réunion d’information publique relative à l’implantation des cinq mâts à Saint-Gérard (qui s’était déroulée l’an dernier), New Wind avait cependant déclaré qu’il était peu probable de voir les deux projets qu’elle défend aboutir. La société namuroise concentre donc toute son énergie sur ce dernier projet, celui du Gonoy.

Deux projets recalés, un abandonné

Il y a fort à faire au vu des différents revers essuyés par les promoteurs éoliens ayant précédemment jeté leur dévolu sur la zone. La Wallonie a ainsi éconduit deux requêtes. La dernière en date émanait de Nordex et avait été soufflée par le ministre Di Antonio, après recours, en 2016.

Une autre demande de permis, avant l’actuelle déposée par New Wind, n’avait pas tenu sur la longueur. "Elle a été abandonnée en cours de procédure" , se souvient Juan de Hemptine. Lequel imagine mal les fonctionnaires technique et délégué revenir sur les arguments avancés dans le passé. Les ambitions des promoteurs étant au final similaires sur le fond. "Mais aujourd’hui, il y a la pression du climat , reconnaît Juan de Hemptinne. L’ADSVN ne rejette d’ailleurs pas l’énergie éolienne dans sa globalité. Nous sommes pour son développement dans des zones adaptées, au bord des autoroutes, etc. Nous sommes aussi pour le maintien de zones qui sont vierges d’éoliennes et qui ont un intérêt paysager et touristique. Ce qui est le cas ici."

Une seule éolienne dans le périmètre légal

Le CoDT fixe le cadre des implantations éoliennes depuis 2017. Il préconise la pose des mâts dans un périmètre situé à "une distance maximale de 1500 m de l’axe des principales infrastructures de communication ou de la limite d’une zone d’activité économique" . Seule l’éolienne située sur le territoire de Lesve rentre dans ces critères. Le promoteur sollicite dès lors une dérogation pour les quatre autres structures.

Autre contrainte: le parc doit être distant d’au moins 720 mètres des premières habitations. Cinq d’entre elles, et une entreprise, sont dans la zone critique. Seules deux ne verront pas le parc, détaille l’étude d’incidences riche de plus de 500 pages.

En ce qui concerne les lieux touristiques, l’abbaye de Brogne se situe en zone de visibilité. Un "photomontage réalisé prouve que les éoliennes seront visibles et contrasteront avec le bâti traditionnel du village de Saint-Gérard" , peut-on lire dans le dossier soumis à l’enquête publique.

Outre les aspects paysagers, l’étude d’incidence met en lumière l’impact jugé "fort" sur les populations de chauve-souris.

Les analyses détaillées sont disponibles dans les administrations communales de Mettet, Profondeville, Anhée, Fosses et Floreffe.