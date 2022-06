Sainte-Brigide, entre «grisaille» et lumière

Rita Debongie est le maître-verrier qui a ressuscité ce patrimoine faisant la fête à la lumière. Précision: elle n’est pas souffleuse. Le verre, elle le travaille à plat, penchée sur une table lumineuse.

Les vitraux de la chapelle juchée sur sa colline sont flambant neufs. Ils n’attendent plus que le feu vert de l’architecte pour retrouver les quatre fenêtres latérales en ogive de l’édifice roman.

Ce mardi matin, le maître-verrier nous met sous les yeux un des quatre médaillons constituant la partie centrale de chaque vitrail. Les personnages qui y sont dessinés d’un fin trait n’ont aucun lien avec Sainte-Brigide. Le vitrail est illustré d’une sorte de Trinité féminine empreinte de tendresse: le personnage principal, sainte Anne, porte dans ses bras la Vierge Marie, réduite à une taille d’enfant, et, plus petit encore, l’enfant Jésus.

Par contre, les pièces de verre terminales des vitraux, qui lui font une sorte de bordure, évoquent la célèbre moniale irlandaise: le lys stylisé parce que Brigide était vierge, la crosse parce qu’elle fut abbesse, et deux symboles forts de son pays natal, la croix et la feuille de trèfle.

"Ces vitraux, nous les avons démontés verre après verre, nettoyés et remis en plomb" , explique l’artisane. Le plomb, elle l’a soudé aux intersections, puis mastiqué et enfin astiqué.

Marie avait disparu

Restaurer un patrimoine aussi fragile d’inspiration religieuse, qui a traversé le temps, implique un travail de recherche. Tous présentent des altérations. Il faut reconstituer les "manquants" que le temps a effacés, comblé les lacunes. Rita Debongnie a redessiné la partie manquante en s’appuyant sur une photographie en noir et blanc réalisée dans les années 50. Heureusement, car le dessin incomplet aurait pu l’induire en erreur. "Si sainte Anne est très lisible, il n’en est rien des deux autres personnages. On ne voit qu’une auréole, en jaune argent. A priori, celle de l’Enfant Jésus. En réalité, il s’agit de Marie. Et je n’aurais pas pu deviner, juste en dessous d’elle, le corps minuscule de l’enfant-roi", détaille-t-elle. Dans la tradition chrétienne, Anne est la mère de Marie et Jésus son petit-fils.

Le maître-verrier dessine à l’envers. "Je ne dessine pas le sujet. C’est la lumière qui sculpte le sujet (par le vide)." En fait, elle peint l’envers du décor en recourant à la "grisaille", un mélange d’oxydes métalliques et de verre pilé très fin.

"L’œil ne voit pas la grisaille. Il ne distingue que ce que la lumière veut bien montrer".

Chaque choix doit être doublement validé: par le maître de l’ouvrage (la Ville de Fosses) et par l’Institut Royal du Patrimoine Artistique, ce qui ralentit l’exécution.

Les termes techniques rendent compte d’un art pointu et ancestral. Il faut non seulement couper et insérer de nouveaux morceaux de verre mais en restituer les couleurs d’origine, ce qui requiert deux grandes qualités nourries à la passion: la patience et la dextérité.

Pour finir, le vitrail remis à neuf est cuit à une température de 650 degrés.

L’artisane applique des repeints froids qui font la liaison entre les différents verres quand la couche de grisaille est insuffisante.

Les quatre vitraux retrouveront leur chapelle pour l’automne. Ils seront protégés derrière un verre feuilleté. "Ils sont repartis pour au moins 100ans" , assure l’artisane.