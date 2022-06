Jemeppe: le CRAC propose d’augmenter l’impôt sur le citoyen depuis 2020

Depuis 2017, la Commune de Jemeppe fait face à une détérioration de ses finances. La raison est double: une diminution importante de ses additionnels au précompte immobilier à cause d’un important dégrèvement des impôts des entreprises et à de nombreuses contraintes budgétaires comme l’augmentation de salaires ou encore la rénovation des bâtiments. Face à ces différents impacts, le collège a sollicité l’aide du Centre régional d’aide aux Communes (CRAC) en juillet 2019 pour analyser la situation budgétaire et financière. Ce rapport, envoyé à la Commune en 2020, ne fait évidemment pas référence à la crise Covid ou encore à l’impact de la guerre en Ukraine. Il propose, déjà l’époque, d’augmenter l’impôt sur les personnes physiques (aujourd’hui à 6%) et le précompte immobilier (aujourd’hui à 2150) qui n’ont plus bougé depuis 1991.