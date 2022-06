Recrutement d'un DRH à Jemeppe-sur-Sambre: "Une bonne nouvelle pour le personnel"

Cet homme providentiel aura pour objectif de réaliser des descriptions de fonction et, surtout, permettre aux agents d’envisager des évolutions de carrière. "À Jemeppe, il n’y a pas d’inventaire du grade de chaque membre de l’administration. Ce changement permettra à chacun d’avoir des objectifs à long terme. Il y aura des répercussions positives sur le bien-être et l’ambiance au travail.Ce directeur devrait résoudre pas mal de problèmes."

Laurence Clamar préfère utiliser le conditionnel car elle tiendra à l’œil, avec les autres syndicats, les changements au sein de l’administration. "Ce qui est certain, c’est qu’il ne pourra pas tout régler. Je pense notamment aux problèmes d’ingérence du politique dans les affaires courantes de l’administration. Il est nécessaire que chaque acteur se remette en question pour apaiser les tensions et trouver un terrain d’entente. Cet engagement, c’est un bon départ mais il faut rester vigilant. J’espère que ce nouveau directeur est la bonne personne à la bonne place. Qu’il amènera du positif, qu’il y aura des engagements ciblés dans le but d’améliorer les conditions de travail des agents."

Elle espère également la mise en place d’une vision à long terme. "En termes des besoins humains et matériels. Je rappelle tout de même qu’un audit a eu lieu en 2013 et que, neuf ans plus tard, les problèmes dénoncés par les travailleurs à l’époque sont toujours les mêmes.Mais, restons positifs,"