Harcèlement et menaces à Fleurus: «Ce n’est plus possible.Je vais te tuer»

C’est à l’issue d’une énième dispute que Mattia a commencé à importuner sa compagne et ses beaux-parents. Jusqu’à troubler leur tranquillité. Entre mai et août 2021, l’homme a émis de nombreux appels et envoyé des SMS virulents et insultants à sa compagne. « Le message qui m’a choqué est celui-ci: je ne sais plus continuer avec toi, ce n’est plus possible. Je vais te tuer » , précise la représentante du parquet au tribunal correctionnel de Charleroi.