Au Bas Wérichet, c’est encore raté

Son propriétaire, Jean-Pierre Sacré, est un élu de la majorité et un membre de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM). Le mandataire a fait des pieds et des mains pour voir valorisé cet hectare et demi, ce qui n’est pas critiquable en dépit d’un potentiel conflit d’intérêt – (membre de la CCATM et déposant d’un projet immobilier), ce qui lui avait valu une invitation par l’élu Défi à démissionner du conseil communal. Il est un fait intangibledu reste: le terrain est inscrit en zone rouge au plan de secteur.

Jean-Pierre Serein demeure serein, même si le promoteur immobilier avec lequel il avait signé, la société Sotraba, de Seneffe, rachetée par le groupe Thomas & Piron en 2013, vient de renoncer à la demande de permis en cours. "Ce qui ne veut pas dire qu’on renonce définitivement à introduire un permispour urbaniser ce terrain" , précise le directeur commercial de Sotraba, Bruno Mernier.

Dans le cadre de la procédure en cours, deux avis défavorables ont fait penser à cette entreprise spécialisée en construction d’appartements et maisons clef sur porte que c’était cuit, et qu’il valait mieux revoir la copie.

Deux influents donneurs d’avis ont en effet fait clignoter le feu au rouge. D’abord, celui des pompiers, sans surprise prépondérant. Pour eux, l’accès au futur quartier, enclavé, se serait révélé malaisé. Le lotisseur avait pourtant prévu l’ouverture de plusieurs voiries mais celles-ci ont été jugées trop étroites car se partageant avec des espaces de parking.

Partial, le Giser?

Le second avis, presque un an après les catastrophiques inondations de l’été 2021, a davantage marqué les esprits: celui de la cellule Giser, du service public de Wallonie, habilitée à émettre des recommandations en matière de lutte contre les inondations par ruissellement et coulées de boue.

Le caractère inondable du Wérichet, un lieu-dit que l’étymologie associe à un marais, constituait l’argument massue des opposants. En cas de fortes pluies, l’eau ne pourrait plus naturellement ruisseler sur un sol imperméabilisé, elle déborderait disent-ils. Enfin, un ruisseau, La Rouanne, plutôt un ru, coule à proximité. Un scénario démonté tant par le propriétaire que par le promoteur.

"Une urbanisation résout plus de problèmes qu’il n’en crée" , affirme Bruno Mernier, parce qu’on permet des tamponnements des eaux de ruissellement.

Après les inondations du 15 juillet 2021, qui ont tué 38 personnes en Wallonie et traumatisé des milliers, l’avis de la cellule Giser est souverain et ses recommandations scrutées, ce qui fait dire à certains qu’elle a les pleins pouvoirs mais aussi qu’elle pourrait en abuser et faire preuve de partialité.

Le projet avait été une première fois recalé en 2017. Il avait avorté en 2019, toujours en raison d’avis mitigés. Le propriétaire échoue donc une troisième fois, mais il ne désespère pas, loin de là.

Y aura-t-il une quatrième tentative? Selon nos informations, oui, une zone rouge ayant vocation à être construite et à accueillir de nouveaux habitants. Enfin, parce que le promoteur ne peut abandonner en cours de route après avoir investi beaucoup d’argent dans des études. Le projet pourrait juste être revu à la baisse.

Les riverains, dont Rudi Puits, instigateur de la pétition, sont bien conscients que le promoteur recule pour peut-être mieux sauter. Sans doute. "Nous restons vigilants et mobilisés" , jure-t-il.