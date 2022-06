Le projets Ricochets à Aiseau-Presles, pour rebondir après les inondations

En dépit des difficultés, les quartiers concernés revivent peu à peu, grâce à la résilience de leurs habitants et à la solidarité. Pour accompagner cette dynamique, la Fondation Roi Baudouin a lancé un appel à projets auprès des communes wallonnes touchées. En Hainaut, le projet d’Aiseau-Presles a été le seul sélectionné sur les 36 retenus. Il émane du Centre culturel et produira ses premiers effets en septembre prochain. Son nom: Ricochets.

Un nom des plus évocateurs: rebondir sur l’eau, celle qui a détruit, pour en redécouvrir les aspects positifs, vitaux, et, avant tout pour certains, l’exorciser, parvenir à revivre sereinement à ses côtés et en repercevoir ses avantages. Porté par le centre, le projet est avant tout l’affaire des citoyens, des associations, des écoles partenaires, dans toute l’entité, concernée à des degrés divers par l’eau. "On veut que la démarche soit ascendante, qu’elle vienne du terrain" , insiste Nathalie Caccialupi, la directrice.

Le principe, poursuit-elle, c’est d’associer un lieu lié à l’eau à une intervention. "Ce peut être, par exemple, le parc des Glaces à Oignies, l’ancien site du Puits Saint-Henry ou le Clos de la Papinière à Presles. On pourrait, toujours par exemple, associer un de ces lieux à une expo d’aquarelles, à une récolte de paroles qui permettrait aux sinistrés d’exprimer ce qu’ils ressentent encore un an après. Les enfants des écoles pourraient être impliqués en récoltant ces paroles."

"À Pont-de-Loup, la Sambre pourrait donner lieu à une balade en péniche et à des photos prises la nuit qui pourraient faire l’objet d’une série de cartes postales. Les clubs photo sont nombreux dans l’entité. On peut aussi imaginer des lanternes flottantes…" Le Contrat de rivière Sambre devrait être associé pour apporter, de son côté, la mise en valeur du patrimoine naturel, prodiguer des conseils pour la pêche, par exemple, avec le concours de clubs locaux. "On pourrait également imaginer une conférence sur les causes des inondations, sur ce qui menace l’accès à l’eau comme le stress hydrique."

Ce ne sont là que des exemples, insiste encore la directrice, qui table sur la créativité, sur l’imaginaire des ressources locales pour mener à bien Ricochets. "Le centre interviendra pour 8000 €, la Fondation Roi Baudouin pour 5000 €. Cette somme servira à susciter la dynamique, aux ateliers animés par le centre culturel. Le groupe de réflexion, qui regroupe les partenaires, est lancé dès à présent. On peut toujours le rejoindre."

Les premières réalisations sont attendues dès septembre, pour s’égrener jusqu’au printemps 2023, moment de la fête de clôture du projet. Une exigence de la Fondation qui demande aussi qu’une trace du projet demeure. "Notre espoir, avec le projet, c’est de recréer une dynamique des quartiers qui ont été touchés et que des projets subsistent et s’autonomisent…"

L’eau est au cœur de Ricochets.Mais le centre culturel d’Aiseau-Presles s’inscrit dans la même thématique pour d’autres projets. "La Province de Hainaut nous a demandé de mettre en place un projet pilote pour obtenir la reconnaissance lecture publique , explique la directrice, Nathalie Caccialupi. Il tourne autour du pain, et il n’y a pas de pain sans eau… c’est ainsi que, dans la foulée de ce projet, on a conçu Ricochets."

Par ailleurs, le centre culturel d’Aiseau-Presles fait partie du Collectif Basse-Sambre dont la raison d’être est de mutualiser les ressources humaines de sa structure avec celles de Fleurus, Fosses, Sambreville, Floreffe et Jemeppe. "Cette année, les 8 et 9 juillet, les animations de ce projet collectif auront lieu à Presles, aux Prés Burniaux, en lien avec les inondations." Sans rapport avec l’eau cette fois, le centre culturel prépare aussi, pour septembre, l’inauguration de son extension, au Clos de la Papinière.