Des animations tout l’été à Fleurus

Pour l’occasion, c’est à nouveau un important réseau de partenaires locaux qui est mobilisé: autour de la Ville, Fleurus Culture, Fleurus en transition, Bibliothèques de Fleurus, L’Alternative, Wagnelée.be, Shakatopia et Soviet Bloem apportent leur contribution à ce riche programme d’activités variées.

La première étape de cet été festif, c’est évidemment dès ce week-end avec des propositions qui s’inscrivent dans le contexte des Fêtes de la Musique: les 17, 18 et 19 juin, les scènes mises en place proposeront des concerts de Giammo, Les Enfants du Chat Noir, Sël et Miss Tetanos.

L’autre grande date, ce sera le 21 juillet. Au-delà des cérémonies patriotiques, les places Ferrer et Albert 1ervivront des nombreuses animations familiales avec, en point d’orgue, des concerts en soirée: JLB Riddim à 19 heures, Cédric Gervy à 20h30 et Sttellla, à 21h45.

La musique restera le fil rouge des fins de semaine, tout l’été, avec les concerts Live4Vibes. Ces rendez-vous se déclineront en quatre weekends thématiques avec, les 22 et 23 juillet, "Une certaine belgitude"; du 28 au 30 juillet, "La place aux étoiles", ambiance circassienne; du 4 au 7 août, les "Roots days" avec, entre autres, The Boogie Beasts, Bai Kamara ou Nine Below Zero et du 11 au 13 août, "Urban style" avec de l’électro, du métal et du hip-hop.

Le début août sera également consacré aux produits de bouche avec le retour du Wallonie Food Truck Festival, du 5 au 7, sur la place Ferrer. Pour rappel, le marché des producteurs locaux est de retour, lui aussi, il s’inscrit dans le Festiv’été avec des dates, au château de la Paix, ces premier juillet, 5 août et 2 septembre.

Il sera, enfin, également question de partage et de bonne chère, le dimanche 4 septembre, avec la deuxième édition du Soviet Pik Nik, grande auberge espagnole sur l’herbe, au château de la Paix.