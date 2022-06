Détention et diffusion d’images pédopornographiques : un habitant de Fleurus plaide l’accident

Au moment de comparaître, jeudi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, Jeremy semble avoir beaucoup de mal à assumer les faits qui lui sont reprochés. On parle ici d’une détention d’images pédopornographiques stockées sur un disque dur externe, mais aussi la diffusion de six d’entre elles sur internet. Le trentenaire, père d’un jeune garçon, reconnaît aisément la détention de ces images, mais pas en être le diffuseur. Selon Jeremy, les images auraient été téléchargées par accident en cliquant sur des sous-sites. " Je consultais des sites pornographiques et j’ai cliqué sur des sous-sites. Vous savez, j’ai toujours été du genre à me mêler des affaires qui ne me regardent pas « , admet le prévenu.