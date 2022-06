La Ritournelle à l’église de Falisolle

Malheureusement, la carte de la prudence sanitaire s’était imposée et les deux concerts avaient été annulés. "Nous espérons pouvoir monter sur scène au printemps", avait alors lancé la directrice de la chorale La Ritournelle. Promesse tenue puisque la Ritournelle sera en concert le 19 juin en l’église Saint Rémy de Falisolle. Après trois ans de silence à la suite des mesures sanitaires, cette chorale fondée en 1988 va proposer au public un programme haut en couleur, composé de comédies musicales et musiques de films: des titres de Starmania , Notre-Dame de Paris et bien d’autres encore sont ainsi prévus. En première partie, le public pourra entendre un ensemble de guitares dirigé par Cécile Decamps, ainsi que la conteuse Rose-Marie Legrain dont les textes annonceront tout en humour la venue de l’été.