La compagnie Sainte-Rolende de Biesme célèbre ce samedi le centenaire du drapeau de son peloton fondateur, le tout premier donc. En 1922, la société des voltigeurs, renaissante selon des écrits, allait constituer l’embryon d’une compagnie qui, au fil des décennies, et au gré des villageois à tisser des liens fraternels, s’étoffa de sapeurs, de grenadiers, de majors "montés" et même de grenadiers à bicorne commémorant 1804, date à laquelle Napoléon Ierfut sacré premier empereur des Français.

Il fallait à cet événement un jour spécial de célébration, juste avant le début de la Sainte-Rolende. Il lui fallait aussi un écrin idyllique rehaussé de vert, sans bitume ni voitures, tel celui du parc du château de Biesme. Il fallait enfin des invités à gogo, comme à une noce.

Samedi, sur le gazon bien coupé du parc, et sous ses immenses frondaisons, ils sont une trentaine de délégations de compagnies de cette Entre-Sambre-et-Meuse très folklorique à parader avec belle allure, chacune ayant dépêché son étendard.

Exceptionnelle, la sortie a commencé à la maison de repos "Le temps des cerises" et s’est achevée sur la place Saint-Martin, en bataillon carré. Dans le parc du château, la séquence tient, elle, de la peinture naïve par les centaines de soldats rutilants qui balancent d’un pied sur l’autre, avec solennité, et roulent des épaulettes et du plumet entre ombres et lumière.

La foule massée assiste à un barnum napoléonien bien réglé qui va se mettre, à un moment précis, à tirailler de toutes parts, comme on souffle sur des bougies.

Des petits hommes

Pas de musique. Seuls les tambours rythment la parade de ces dizaines de drapeaux levés comme autant de trophées de velours cousus de fil d’or, affichant en chiffres des années anniversaires ne comptant plus guère de vivants, comme celle de 1922.

La marche en ligne des étendards a droit à sa compagnie éphémère d’escorte, constituée de la saperie de Gougnies au grand complet et de la batterie de Villers-Poterie.

L’histoire rapporte que la société des voltigeurs est née de la volonté d’une poignée de Biesmois d’aller honorer à Gerpinnes la sainteté de Rolende et grossir la grande Marche de la Pentecôte.

À l’origine, les voltigeurs ont combattu en première ligne. Ils constituaient l’élite de l’infanterie légère, le fer de lance mais aussi la chair à canon. L’idée de créer des pelotons de voltigeurs émane de Napoléon lui-même, " pour profiter des petits hommes que la conscription ne pouvait atteindre. J’en ai profité pour opposer les petits hommes aux grands" , et ainsi susciter de l’émulation, avait déclaré Napoléon en 1819. Petits de taille et très mobiles, les voltigeurs passaient partout et forçaient les passages difficiles.

Le centenaire du drapeau aura été le prélude inoubliable à un grand cortège folklorique de retrouvailles avec la vraie vie d’avant la crise.