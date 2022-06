La Région recale le poulailler industriel d’Ermeton-sur-Biert

Leur projet tel que très détaillé dans le dossier, et soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 1erau 14 mars, misait sur l’engraissement de 39900 poulets. Destin objectivement peu enviable que celui de ces animaux à crête: à peine éclos, les poussins sont conduits dans un grand bâtiment pour y manger sans modération durant six semaines consécutives sur une vaste surface de béton paillée.

Cet open bar pour poulets aurait dû émerger en rase plaine, le long de la rue de Germenseau, à Ermeton, sur un terrain sans valeur biologique. A priori, tous les feux étaient au vert. Bien à l’écart du village, à 750 mètres des premières habitations, le méga-poulailler n’aurait engendré aucune nuisance, ni sonore ni olfactive. Le charroi n’aurait gêné personne.

Cependant, le projet a été mal reçu par les deux fonctionnaires régionaux, délégué à l’urbanisme et technique. Ils l’ont frappé de leur avis défavorable en raison de son ancrage, certes éloigné du village mais se prenant les pieds dans une zone d’intérêt paysager, un périmètre de protection strictement délimité par le collège.

Un point de vue gâché

En d’autres termes, si la Région a estimé que le poulailler n’aurait en rien impacté la qualité de vie des riverains, elle l’a disqualifié pour le rude coup de poing qu’il aurait donné au paysage, en l’occurrence une grande plaine agricole vierge, transpercée d’une route pittoresque reliant les localités de Biesmerée et d’Ermeton, et desservie par un sentier.

À tout qui sortant de Biesmerée par la rue de Bouffosse, le gabarit de l’exploitation aurait altéré à jamais un beau point de vue sur les clochers de Maredsous et de Maredret. Il aurait brouillé la lisibilité de l’imposant monastère Notre-Dame tout proche. "On n’avait pas d’autres choix que de suivre l’avis des fonctionnaires régionaux et donc de refuser le permis , déclare l’échevine de l’Urbanisme Françoise Léglise. On doit rester cohérent en matière d’aménagement du territoire." L’avis régional doublement défavorable a facilité la vie du collège, qui n’a pas eu à se prononcer ni à voter, mais tout indique qu’il l’aurait malgré tout recalé. Les élus s’étaient rendus à Ermeton pour se rendre compte du potentiel dommage visuel.

Le refus du permis d’édifier cette superstructure sans âme satisfait la foule des opposants ayant fait barrage au projet par une pétition et un paquet de remarques négatives exprimées au cours de l’enquête. Plusieurs associations locales ( Mettet-Vous en transition , ou Mettet Godasses ), ainsi que Natagora , qui milite en faveur de la préservation de la biodiversité, ont dit tout le mal qu’elles pensaient de ce type d’élevage, inadmissible dans la société post-Covid car allant à rebours des enseignements de la crise sanitaire. Dont celui de préférer les petits producteurs et les circuits courts.

Pour les opposants, il était impérieux de sauver avant tout la splendeur des campagnes de Mettet, de nature à procurer une émotion aux touristes.

Certains avaient épinglé une atteinte manifeste au bien-être animal, une souffrance infligée à des degrés intolérables dans ces filières de production à haut rendement, mais un motif de refus de permis irrecevable. Ces milliers d’animaux concentrés, bien que disposant de tout l’espace disponible pour s’ébattre, n’auraient jamais picoré à l’air libre, dans un pré.

Un recours?

Ces poulets massivement engraissés sont destinés au "grand public" et écoulés à bon marché dans des grandes surfaces. Le facteur qualité ne peut cependant pas être invoqué, de même que les agriculteurs ne peuvent se voir imposés un label "bio".

La Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a également remis un avis favorable, mais sans s’apercevoir que le poulailler empiétait sur le périmètre de protection.

L’agriculteur dispose du droit d’introduire un recours contre la décision communale. Il conserve également la faculté de déposer un nouveau projet, mais en le déplaçant ailleurs. Contacté, Martin Lateur, évidemment déçu, est dans l’expectative. En l’état de sa réflexion, il ne compte pas tenter son ultime chance chez le ministre de l’Aménagement du territoire.

Conforme au bien-être animal

Les défenseurs des animaux, qui s’offusquent des conditions de vie concentrationnaires de ces poulaillers – (ici un taux d’occupation de 20poulets/m2)– seront étonnés d’apprendre que, contre toute attente, la direction régionale de la Qualité et du Bien-être animal a donné son feu vert. Selon elle, les conditions de vie dans ce poulailler d’Ermeton auraient été conformes aux besoins éthologiques et physiologiques de l’espèce.

un paysage respirant

Mettet a adopté son schéma dit de structure il y a une décennie avec, entre autres objectifs majeurs, celui de protéger le caractère rural des hameaux de la spéculation immobilière et d’encadrer le développement économique. Autrement dit, « de préserver la respiration et la cohérence de paysages tout en gardant un équilibre entre les différentes fonctions résidentielles et économiques. » Grâce à ce schéma, qui a évolué en plan de développement, le collège se prémunit de toute décision qui aurait pu apparaître arbitraire aux candidats bâtisseurs.