Deux épicières de Sombreffe reçoivent la médaille de l'Excellence

En dix ans, que de chemin parcouru et ce beau parcours a été salué par le premier ministre Alexander De Croo et David Clarinval, Ministre des Classes moyennes, indépendants et PME. " C’était à l’occasion de la première cérémonie de l’Excellence professionnelle que nous devons cet honneur, ont expliqué Delphine et Sylphide. Nous avons eu le privilège d’être reçues par les deux ministres et de recevoir notre médaille en référence à deux de nos prestations, à savoir troisième fromager de Belgique 2014 et deuxième fromager de Belgique 2016. C’était aussi un grand bonheur de revoir nos collègues du métier. "

La réussite de ce duo féminin s’explique en trois mots: "amour, travail, passion." Et cette récompense sera partagée avec tous ceux qui ont l’habitude de pousser les portes de cette épicerie fine située chaussée de Nivelles à Sombreffe. C’est ainsi que ce samedi 11 juin de 10h à 16h, une journée de dégustation de produits artisanaux est organisée par Delphine et Sylphide. L’occasion de découvrir leurs dernières trouvailles en matière de produits de bouche de qualité mais aussi de découvrir d’autres artisans. Ainsi, il y aura au programme les bières de l’abbaye de Gembloux, les vins et bulles du Domaine du Chapitre (Nivelles), les alcools de la distillerie artisanale du Moulin du loup (La Louvière), les tartinades apéritives de Be-Apéro ou encore les Édouardises, des noix de cajou préparées par Fabian Mossay. Autant de raison d’aller dénicher quelques bons produits artisanaux à glisser sous l’oreiller des papas en prévision de leur fête, tout n’en oubliant pas que les mamans sont aussi parfois gourmandes.