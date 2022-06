Fosses-la-Ville: embardée contre deux poteaux

Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage et une ambulance. Fort heureusement, le conducteur n’a pas dû être conduit en clinique. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations et du balisage, tandis que le dépanneur MD enlevait le pick-up hors d’usage. Une équipe de garde d’Ores est descendue sur place pour les deux poteaux abimés.