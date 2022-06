Les inscriptions aux plaines de Sombreffe sont ouvertes

Un effort particulier a été fait au niveau du prix: il est inchangé par rapport à l’an dernier et, surtout, c’est un "tout compris": 30 € par semaine et par enfant et il comprend la collation quotidienne, la piscine hebdomadaire et la garderie.

Celle-ci sera en effet proposée à partir de 7h et jusqu’à 18h. Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles et seront réalisées prioritairement en ligne en complétant le formulaire disponible sur la plateforme e-guichet de l’Administration communale.

Le service Cohésion sociale est aussi à la disposition des parents pour inscrire les enfants sur la plateforme en ligne. Dans ce cas, il est demandé de convenir d’un rendez-vous avec le service du lundi au vendredi, de 9h à 12h et le mercredi après-midi de 13h à 15h30 (071827415 ou cohesionsociale@sombreffe.be .

Pour toute information complémentaire, il faut contacter Rudy Barbier (071827422 ou rudy.barbier@sombreffe.be )