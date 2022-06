Reprise de la ferme d’en Bas, à Ligny,  par la Commune de Sombreffe: il y a débat

C’était déjà le cas quand on a débattu du principe en novembre dernier.Ici, par rapport à une première mouture du bail, le collège a apporté des modifications rassurantes, à son estime: "L’emphytéose serait la plus longue possible, 99 ans, et le canon annuel (NDLR: la redevance) le plus petit possible: 1 euro", a expliqué le bourgmestre Étienne Bertrand.Des évolutions qui ne suffisent pas à faire taire les critiques qui fusent dans l’opposition.Marc Laloux (DéFI) est interpellé par les conditions posées à cette cession par le Doyenné de Gembloux, actuel propriétaire: "Il va de soi que le Jeu de la Passion (NDLR: spectacle annuel traditionnel qui se tenait historiquement là) doit se poursuivre à la ferme d’en Bas. Mais par ailleurs dans ses conditions le Doyenné veut que le bâtiment reste “paroissial”, ce qui s’oppose au principe de neutralité du pouvoir public si la Commune le reprend." Des activités de tous ordres, quelles que soient les confessions ou convictions religieuses et philosophiques, doivent pouvoir se tenir à la ferme d’en Bas, rappelle Marc Laloux, pas seulement celles liées à la religion catholique.C’est bien l’esprit, assure Étienne Bertrand: le projet pour la ferme d’en Bas est multiculturel.

Comme Défi, le groupe CI-LdB de Philippe Leconte voit aussi dans l’opération un petit "hold-up" qui va permettre au Doyenné et à la paroisse de continuer à occuper le lieu à leur guise tout en faisant supporter par les finances communales les charges d’entretien et de rénovation du bâtiment.Et celles-ci seront lourdes, redoute aussi pour Écolo Valérie Thaens: "Avant de se lancer dans ce projet, il faudrait savoir ce que ça va coûter de le faire ou de ne pas le faire. " Les coûts de restauration seront sans doute importants, admet l’échevin des finances Jonathan Burtaux: "Mais ils seront amortis sur l’ensemble de la durée de l’emphytéose.D’autre part, si on n’intervient pas, il se passe quoi?On ne peut pas laisser passer l’opportunité que représente le bâtiment." La ferme d’en Bas est vouée à dépérir si la Commune n’agit pas: "Le coût de ne pas faire ce projet, il est là, " conclut l’échevin.