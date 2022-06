Jemeppe: Peps remet en doute la légalité du projet de la piscine de Moustier

La tutelle

La majorité JEM aurait dû demander l’avis de la Région wallonne et même le ministre wallon des Pouvoirs locaux concernant son projet de partenariat public-privé. "Le directeur général, Dimitri Tonneau m’a répondu, lundi au conseil communal: “Non, pas à ce stade de la procédure.” Mais j’ai reçu la confirmation qu’il était obligatoire de demander l’avis du ministre wallon des Pouvoirs locaux avant de présenter le cahier des charges et l’appel à candidatures. La procédure est donc illégale. La majorité a pourtant répété qu’ils avaient bien cadenassé le dossier grâce, notamment, à un bureau d’avocats spécialisé dans les marchés publics… J’ai un doute. C’était une sécurité importante pour la Commune afin de savoir si elle était dans les clous."

Christophe Sevenants craint même le pire pour la Commune. "Le décret wallon du 3 décembre 2020, relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d’infrastructures sportives, stipule que le Gouvernement peut réclamer au bénéficiaire un remboursement de la subvention au prorata des années durant lesquelles l’affectation n’a pas été respectée. Et dans ce cas précis, la Commune a reçu des subsides en 2012 pour relancer la piscine. Or, elle n’a jamais rouvert ses portes. Que risquons-nous? C’est une question sur laquelle la majorité doit se pencher pour éviter une très mauvaise surprise financière."

Une régie sportive autonome

L’autre élément, c’est l’absence d’une régie sportive autonome dans le cahier des charges. "C’est obligatoire dans le cadre d’un partenariat public-privé. C’est essentiel dans la mesure où, même si la Commune n’est plus que propriétaire du bâtiment, elle ne peut se décharger de toutes responsabilités. Cette régie permet à la Commune de garder le contrôle, d’avoir un œil sur les activités de l’entreprise, sur le respect des mesures d’hygiène et de sécurité. Un exemple: la régie aura le pouvoir de vérifier que l’argent communal, utilisé pour diminuer le prix d’entrée des Jemeppois, soit réservé à cet effet et non à autre chose. J’ai indiqué cet élément au directeur général et membres du collège. Mais cette régie ne figure pas dans le cahier des charges. Il faudra donc, à un moment donné, l’indiquer et la mettre sur pied. Cette régie aura un impact financier puisqu’il faudra engager du personnel. C’est donc un coût annuel supplémentaire. Est-ce donc toujours aussi intéressant financièrement ce partenariat? Impossible de le savoir puisque la majorité n’a présenté aucun business plan. Nous avançons, comme je l’ai dit lundi, dans l’inconnu."

Christophe Sevenants insiste: son but n’est pas de détruire le projet mais d’éviter un couac au milieu ou en fin de procédure. "N’oublions pas que nous serons liés à cette société pendant 30 ans. il est donc primordial de prendre toutes les précautions."