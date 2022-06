Reprise de la ferme d’en Bas, à Ligny,  par la Commune de Sombreffe: il y a débat

Personne autour de la table du conseil communal ne conteste l’importance historique et le potentiel pour le développement socio-culturel local de la ferme d’en Bas à Ligny. Mais lundi soir, alors que figurait à l’ordre du jour le projet de bail emphytéotique qui permettrait de faire passer la ferme dans le giron public, la minorité a exprimé plusieurs réserves.C’était déjà le cas quand on a débattu du principe en novembre dernier.Ici, par rapport à une première mouture du bail, le collège a apporté des modifications rassurantes, à son estime: "L’emphytéose serait la plus longue possible, 99 ans, et le canon annuel (NDLR: la redevance) le plus petit possible: 1 euro", a expliqué le bourgmestre Étienne Bertrand.Des évolutions qui ne suffisent pas à faire taire les critiques qui fusent dans l’opposition.Marc Laloux (Défi) est interpellé par les conditions posées à cette cession par le Doyenné de Gembloux, actuel propriétaire: "Il va de soi que le Jeu de la Passion (NDLR: spectacle annuel traditionnel qui se tenait historiquement là) doit se poursuivre à la ferme d’en Bas. Mais par ailleurs dans ses conditions le Doyenné veut que le bâtiment reste “paroissial”, ce qui s’oppose au principe de neutralité du pouvoir public si la Commune le reprend." Des activités de tous ordres, quelles que soient les confessions ou convictions religieuses et philosophiques, doivent pouvoir se tenir à la ferme d’en Bas, rappelle Marc Laloux, pas seulement celles liées à la religion catholique.C’est bien l’esprit, assure Étienne Bertrand: le projet pour la ferme d’en Bas est multiculturel.