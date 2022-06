Châtelet: un atelier gratuit à la Maison Magritte

Le rendez-vous est lancé, ce sera le dimanche 3 juillet, à la Maison Magritte, sise rue des Gravelles, 95. C’est Béatrice Libert qui animera ce moment de création partagée, accessible à partir de 10 ans. Les idées écrites et dessinées des uns et des autres seront sollicitées avec bienveillance, pour le seul plaisir de créer ensemble. Seul bémol: cet atelier sera organisé au deuxième étage de la Maison Magritte et n’est donc malheureusement pas accessible aux PMR. 24 places sont disponibles, uniquement sur réservation, au 071/24 49 26.