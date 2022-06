Châtelet: plusieurs vols dans des magasins

Course de taxi impayée

Le prévenu s’est également distingué de la plus mauvaise des manières en allant voler un pack de Cara-Pils aux scouts de Roselies et en ne réglant pas la course d’un chauffeur de taxi. "Il est sorti de l’hôpital et a fait appel à un taxi. Il a été déposé chez un ami qui a refusé de lui payer la course. Ensuite, il s’est rendu chez sa compagne en disant qu’elle allait payer. Mais bien sûr, personne n’est descendu pour régler la note" , confirme le parquet en évoquant la grivèlerie.

Selon le substitut du procureur, on est loin de faire face à Arsène Lupin. Mais quand même, la dépendance à l’alcool au moment des faits a conduit Alan à voler. Une suspension probatoire du prononcé est proposée par le parquet, avec un suivi psychologique et un traitement thérapeutique pour mettre fin à la consommation d’alcool. Me De Moreau, à la défense, plaide lui aussi une mesure de suspension du prononcé. Jugement fin juin.