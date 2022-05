Piscine de Moustier: la minorité craint le plongeon dans l’inconnu

Mais pour la minorité Peps, ça ne suffisait pas. Il y avait encore trop de zones d’ombre financières. C’est Michel Gobert qui ouvrait le bal des questions. "Quel budget avez-vous pour la rénovation?" Le montant n’a pas encore été fixé puisque le collège attend, désormais, de lancer l’appel à candidatures pour obtenir des offres de sociétés privées. "La Commune interviendra à hauteur de 10% du montant ou pour un maximum de 250000 €" , ajoutait l’échevin.

Deuxième élément, qui inquiétait Christophe Sevenants, c’est le respect de la concurrence. "Lors d’une commission sportive, une ASBL a été sollicitée et remis un avis pour le projet. Il faudra donc être prudent si celle-ci remet une offre." Le directeur général Dimitri Tonneau le promet, "nous serons très attentifs à ce point."

Le point noir de ce dossier, pour la minorité, c’est l’absence d’un business plan. "Dans votre présentation, la part de l’inconnu est importante. Il ne permet pas de comparer différents modèles financiers: celui si la Commune gère seule la piscine, celui où c’est une firme et celui où c’est un mixte. Ces modèles auraient été utiles pour la réflexion, pour dégager toutes les intentions.Vous avez peut-être raté une étape de communication, de transparence. Nous allons dans l’inconnu et l’au-delà et vous nous demandez de signer…"

La bourgmestre, Stéphanie Thoron, a pris la parole: "Il y aura un business plan de la société qui rentrera l’offre. Je tiens à rappeler que, gérer une piscine, ce n’est pas notre métier. Il faut engager 6 personnes à temps plein, prendre en compte les frais d’entretien, énergétiques et les tests réguliers pour la légionellose. Il faut donc compter environ 500000 € par an.Alors comment voulez-vous, dans nos finances communales, gérer ces dépenses supplémentaires?"

Pour le groupe Peps, c’est clair, il est temps d’aller de l’avant. "Mais il y a encore trop de données que nous ne maîtrisons pas. Nous ne saurons à quoi nous sommes confrontés que quand nous recevrons les offres. Ce business plan nous permettra de savoir où nous nous dirigeons pour les 30 prochaines années."

Michel Gobert clôturait ce festival de questions. "Vous allez me dire que ce n’est peut-être pas le moment… Mais qui va s’occuper des pelouses? Quid des heures d’ouverture? De l’électricité? De l’Horeca? De la conciergerie?" Pour le directeur général, tout ce qui concerne les services sera discuté en temps voulu avec les sociétés. "Cela fera partie des discussions du business plan, du plan de fonctionnement. Nous comparerons les offres. Nous sommes bien conscients qu’il n’est pas juste question de retaper la piscine. Toutes les offres seront analysées en profondeur."

Ces réponses n’ont pas rassuré la minorité qui a préféré s’abstenir lors du vote. "Nous sommes favorables mais nous nous abstenons pour l’inconnu, au manque d’informations financières." C’est la volonté du collège qui, selon son calendrier, espère apporter toutes les réponses pour la fin de l’année 2022.