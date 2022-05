Le retour attendu des marcheurs à Châtelet

C’est un rendez-vous que les Châtelettains attendaient avec impatience. Et pour cause, cela faisait deux ans que les fifres et tambours n’avaient pas résonné à la Cité Chavepeyer et aux alentours. Ce n’était pas un retour en grande pompe pour la marche Saint-Roch, amputée d’un certain nombre de marcheurs cette année, du côté des jeunes surtout, mais ce fut tout de même une véritable bouffée d’oxygène pour les participants.