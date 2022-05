La patiente transportée, une dame PMR de très forte corpulence, n’étant pas attachée dans son fauteuil a été littéralement propulsée à l’avant du véhicule en étant coincée dans la paroi séparant l’espace chauffeur et la caisse arrière. Venus sur place avec un véhicule de désincarcération et une ambulance, les sapeurs ont réussi à décoincer la patiente. Cette dernière blessée a été conduite, cette fois sanglée correctement et sur civière à l’hôpital.