Auvelais: à la rencontre des artisans

Ils présenteront leurs différentes techniques du bois, du fer, du carton ou encore du verre et du tissu dans différentes approches dédiées à la décoration. Cette 12eédition de Sambr’artisanat reste fidèle à sa volonté de présenter des disciplines diverses et de permettre au public de rencontrer et de dialoguer avec les artisans. Broderie, peinture, bijoux, photographie ou encore sculpture, les disciplines présentes seront nombreuses. Entrée gratuite.