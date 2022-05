Jemeppe-sur-Sambre: une piscine publique-privée pour 2024

Alors que peut-on faire aujourd’huipour rouvrir cette piscine fermée une dernière fois, en 2012? C’est une question prioritaire depuis le début de la législature de la majorité JEM. L’idée est désormais claire: sa réouverture passera par un partenariat public-privé. Le cahier des charges pour les travaux et la gestion du projet sera présenté lundi au conseil communal. Le futur exploitant obtiendra les clés pour une durée de 30 ans. "Le coût de gestion d’une piscine communale coûte, aujourd’hui, aux alentours de 500000 € par an , commente la bourgmestre, Stéphanie Thoron. V u les dégrèvements successifs au niveau des entreprises et, par conséquent, la perte de revenus, nous devions revoir nos dépenses. Le prix des entrées de la piscine ne permet évidemment pas d’obtenir un équilibre financier."

Il faut ajouter à cela la crise sanitaire et l’augmentation fulgurante des prix des matériaux. Une rénovation complète coûterait davantage que les 2 millions budgétés avant le Covid. Bref, se lancer aujourd’hui, au niveau communal, dans ce genre de projet est une noyade financière assurée. "Nous avons entendu parler du partenariat public-privé , ajoute Jean-Luc Evrard, échevin des Travaux. Nous avons exploré cette piste pour aboutir à cette solution."

Concrètement, la Commune restera propriétaire du bâtiment, mais les travaux et la gestion seront confiés à un privé. "Nous participerons financièrement au chantier à hauteur de 10% , ajoute Jean-Luc Evrard. Il y aura plusieurs conditions: les écoles jemeppoises auront un accès prioritaire pour l’apprentissage de la natation, il devra y avoir, au minimum, trois heures de bain libre pour nos citoyens entre le mercredi et le dimanche et, enfin, la société devra inclure des activités pour les seniors dans son panel d’activités.

À quel prix?

Le revers de la médaille de cette idée, ce sont les prix pratiqués par la société privée qui espérera un retour sur investissement. "La Commune interviendra pour réduire le montant du ticket d’entrée des Jemeppois uniquement, souligne la bourgmestre. C’est un juste retour pour nos citoyens qui paient des impôts. Nous n’excluons pas un tarif préférentiel pour les autres à condition que les Communes participent."

Le prix fera l’objet de négociations. "L’ensemble sera cadenassé dans un contrat, précise l’échevin des Travaux. Avec une éventuelle révision après plusieurs années." Après avoir attribué le marché en décembre 2022, le collège espère lancer les demandes de permis puis les travaux en 2023. "Avec une possible ouverture, au plus vite, en 2024" , sourit la bourgmestre.