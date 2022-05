L’enseignement communal encore plus digital

Couillet Fougères, Dampremy Phénix, Jumet Dewiest et Jumet Brulin, Marcinelle Belle Vue et Marcinelle Petite Chenevière, Ransart Tailleny et Ransart Bois, Charleroi Alouette et Charleroi Nord seront les établissements désormais équipés pour la rentrée scolaire du 29 août prochain.

Dans le cadre du plan Digital Wallonia

Pour soutenir le développement de l’école numérique, le gouvernement wallon avait dégagé des budgets dans le cadre de son plan Digital Wallonia 2016-2019. En l’espace de cinq ans, quelque 2400 équipes éducatives ont reçu du matériel. L’appel à projets de l’an dernier présentait la particularité d’offrir un accompagnement aux écoles moins à l’aise avec la pédagogie numérique, des écoles qui souvent étaient restées jusque-là en retrait. "À ce jour, 95% des établissements de notre pouvoir organisateur disposent de matériel digital" , observe Julie Patte.

Charleroi est très bon en connectivité: en 2016, treize de ses écoles étaient sortis lauréates d’un appel à candidatures lancé par la Wallonie, à hauteur de 330000 euros. Vingt-cinq autres avaient suivi en 2017. En parallèle, la Ville a soutenu le développement du wifi via des fonds propres: de 2019 à 2021, un budget de 315000 euros a été mobilisé, à raison de 105000 euros par an réparti sur l’ensemble des filières d’enseignement, c’est-à-dire le fondamental, le secondaire, la promotion sociale et l’artistique. "À ce jour, toutes nos implantations communales, primaires et maternelles sont connectées à Internet." , conclut l’échevine.