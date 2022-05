Mettet: deux blessés dans un accident

Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance, ainsi qu’une ambulance de Florennes et le SMUR d’Auvelais. Le conducteur de la Corsa, plus sérieusement atteint, a été acheminé vers la clinique de Mont-Godinne. La conductrice de la Polo, blessée plus légèrement, a elle aussi été conduite en clinique.

Deux équipes de police de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont chargées des constatations et du balisage, tandis que le dépanneur Pascal Marchand enlevait les véhicules hors d’usage.