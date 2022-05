Le compte d’Aiseau-Presles sera-t-il toujours en boni en 2022?

Mais ces chiffres sont à relativiser. Car ceux-ci intègrent des recettes dites "de transfert" exceptionnelles: des aides régionales liées aux inondations de juillet 2021, pour environ 1,3 million€. Cela alors que, jusqu’à présent, 195000 € en ont été dépensés et imputés aux finances de 2021. Un compte budgétaire artificiel, donc. Mais pour coller plus à la réalité, l’échevin des Finances, Dominique Grenier, l’a modulé en extrayant ces recettes et dépenses particulières. Et à l’arrivée, a-t-il calculé, "le compte est en positif de plus de 200000 €" .

Recettes IPP en baisse

Un grand argentier plutôt satisfait, donc. D’autant que, pour d’autres raisons, 2021 n’a pas été un long fleuve tranquille financièrement. La crise du Covid a en effet impacté négativement les recettes de l’IPP, l’impôt des personnes physiques. Plus modestes, les recettes de location restent en recul. En revanche, les recettes du précompte immobilier n’ont plus fait l’objet d’un dégrèvement pour causes économiques chez Aperam et Arcelor Mittal, et la dotation du fonds des communes a été indexée plus que prévu.

Cela a permis du supporter des dépenses qui ont augmenté pour le personnel (+ 441556 €) en raison d’engagements, pour atteindre plus de 89 ETP, et de plus de 314000 € pour le fonctionnement, conséquence de la reprise post-Covid, des inondations et de la hausse des prix de l’énergie heureusement bien contenue grâce à la centrale de biométhanisation communale.

Les dépenses de transfert ont, elles aussi, augmenté, que ce soit la dotation au CPAS, à la Régie communale autonome, à Tibi. Mais pas à la zone de secours: la Province de Hainaut est providentiellement intervenue. N’empêche, au vu des chiffres des seuls postes CPAS et zone de police qui pèsent 25% du budget, ou encore des recettes de l’IPP tributaires du pouvoir fédéral, cette situation fait dire à Dominique Grenier que la commune perd toujours plus d’autonomie: elle ne maîtrise plus vraiment son sort.

Inondations: impact en 2022

La crainte, c’est pour 2022. D’abord parce que les dépenses liées aux inondations pèseront de tout leur poids sur les finances. « Les aides wallonnes doivent en principe être suffisantes » , dit l’échevin. Mais le contexte économique est inquiétant, et d’autres aléas ne sont pas à exclure. « Notre bonne santé financière actuelle nous permet de faire , dit Grenier. Nos bonis cumulés nous y aideront. »

Car l’échevin estime aussi indispensable de prendre les décisions pour prévenir d’autres événements climatiques, en particulier des inondations. "Mais pour combien de temps serons-nous encore en mesure de répondre au plan financier?"

Ensemble pointe «le manque de clarté»

Dans l’opposition, Ensemble et Acap 6250 se sont abstenus sur le compte 2021, Écolo votant avec la majorité PS-MR. Pour Ensemble, le principal groupe d’opposition, le compte manque de clarté: « Les dépenses déjà consenties pour les inondations n’apparaissent pas clairement dans les articles budgétaires du compte » , explique Philippe Charlier.

Le chef du groupe égrène une liste de doléances, dans des domaines tels que les cimetières, la mobilité douce, l’état des routes à Presles, ou encore un cash-flow en baisse et l’absence de provision pour "risques et charges" pour faire face à des inondations, par exemple (lire par ailleurs). Et si, au niveau des investissements, la voirie se taille la part du lion, "revenant à un niveau correct et dans la moyenne sur quatre ans" , Ensemble estime qu’ "il n’y a globalement pas beaucoup d’investissements" . L’échevin Grenier justifie, de son côté, les deux bons millions€ qui ne sont pas encore engagés sur les sept prévus, par une économie inattendue ou encore par le report des travaux du centre de protobéguinage afin d’ajouter des moyens complémentaires.

Charlier conclut par sa litanie: « C’est une gestion courante, à la petite semaine, sans vision d’avenir. Le budget 2023 sera le dernier avant les élections. Il n’y a plus guère de perspectives… »