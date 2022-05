Auvelais: le Sablier réinventé en légumier

Mercredi matin, le Sablier nouveau est né. Il a viré à l’alimentaire. S’il change radicalement d’activité, il accueille toujours des patients sortant d’une hospitalisation en psychiatrie sans être pour autant en état de reprendre le rythme d’une vie normale. Ces patients, qui souffrent de troubles mentaux divers, relativement graves, comme la psychose et la schizophrénie, sont convalescents et toujours en traitement médicamenteux. Ils peuvent aussi plus basiquement présenter des difficultés psychologiques et/ou sociales.

"Rester chez eux à plein-temps, à ressasser, n’est pas encore envisageable pour eux. Un atelier thérapeutique les détourne de leurs symptômes, leur permet de se remettre en mouvement et de se réintégrer en douceur dans un rythme normal" , souligne le Dr Loiselet, psychiatre.

Signe d’événement à l’hôpital d’Auvelais, même la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) participe à l’inauguration du Sablier 2.O, au numéro 20 de la rue de Falisolle. Donc, changement de cap toute, à la faveur de la crise sanitaire qui a offert l’occasion unique d’une mise au point. Le Sablier restaurant des meubles périclitait. Après deux décennies d’existence, il n’attirait plus comme avant, précise Jérôme Massart, directeur f.f. du Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse, site Sambre. Quoique plus compliquée, l’appellation, fusion oblige, désigne l’hôpital d’Auvelais.

Le Sablier réinventé travaille les fruits et les légumes. Il les transforme, les valorise et les conditionne. Il les livre à La Bavette, au 420 de la rue de Falisolle, le second atelier thérapeutique émanant lui aussi de l’hôpital et offrant un service de restauration démocratique à base de produits frais, chaque midi, excepté le week-end.

Explosion des dépressions

Le premier étant désormais le fournisseur du second, les deux ateliers sont associés. Au 20 de la rue de Falisolle où il a déménagé, le Sablier occupe les locaux du Resto du cœur local. Les fruits et légumes y sont livrés gratuitement par l’association Saint-Vincent de Paul de Tamines, qui tantôt les reçoit de banques alimentaires tantôt les récupère des invendus des supermarchés. "Ces collaborations constituent des bases solides pour un réel ancrage dans le tissu social local" , complète le directeur f.f. Et d’estimer que la renaissance du Sablier illustre un exemple parfait de résilience organisationnelle.

Pour la ministre Christie Morreale, la santé mentale demeure le parent pauvre au sein des institutions de soins. "Or, plus tard on prend en considération un patient souffrant d’une maladie mentale, plus le risque est accru que celle-ci impacte toute sa vie" , dit-elle.

Ce n’est pas une surprise, les temps sont ténébreux pour les personnes fragilisées sur le plan psychique.Avec la crise sanitaire, suivie d’une crise climatique, et d’une guerre aux portes de l’Europe s’éternisant et plombant le pouvoir d’achat, le nombre de congés de maladie pour des épisodes dépressifs a explosé.

Actuellement, en Belgique, 158.700personnes sont déclarées malades, et en incapacité, pour dépression, burn-out (résultant d’un stress intense chronique), dépendances à des substances etc. "C’est la première cause d’invalidité (et de maladie professionnelle) en Belgique, devant les troubles musculo-squelettiques. Les 5e, 6eou 7evagues du Covid seront liées à une résurgence des troubles mentaux" , conclut la ministre.

Un pas supplémentaire

Le président du Centre hospitalier régional Sambre et Meuse, Gilles Mouyard, souligne combien la structure hospitalière se veut un pôle d’excellence et de référence en matière de santé mentale. Dans ce cadre, l’inauguration du nouveau Sablier constitue un pas supplémentaire , dit-il. Il a ainsi listé les services périphériques à l’unité de psychiatrie de l’hôpital d’Auvelais, qui ont pour but de réduire les hospitalisations et les rechutes, et qui font le lien entre l’hôpital et le retour au domicile.

Les voici:

Le centre Zephyr, un service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes s’adressant aux personnes souffrant d’addictions.

Le centre Re-Pair, qui propose des activités socio-thérapeutiques censées aider les patients à mettre leur vie en adéquation avec leur pathologie.

La Bogue, qui propose 18places en habitations protégées.

Enfin, l’unité d’alcoologie, post-cure ambulatoire pour soutenir les patients.

Soutien régional

Le Sablier en chiffres, c’est 42.000€ de subventions régionales partagées avec La Bavette. C’est 7.500 € investis par le CHRSM et 1000 € de dépenses courantes par mois. C’est 3 ou 4 patients par jour.

Hommage a été rendu aux deux éducatrices encadrantes du Sablier: Jade Pochet et Pauline Aldernaght. À Alexandre Delniotis, infirmier chef de service en charge de l’atelier. Et à Ghislain Sad, directeur du département infirmier.

À la ferme de Goyet

Les lundis et mardis, de 10h à 12h et de 13h à 15h, le Sablier sera ouvert à la clientèle désireuse d’acheter des aliments sains et variés. Mais, à terme, les patients vont voir leurs activités évoluer vers du maraîchage. Ils cultiveront la terre et récolteront les légumes à la ferme de Goyet. Ces bons produits du terroir seront vendus sur le marché d’Auvelais, le mercredi matin, mais aussi aux collaborateurs de l’hôpital.