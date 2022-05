BarDaF à Mettet : un retour en format

Sur scène, des artistes et musiciens locaux. Les addicts de BarDaF et tous les autres sont invités à applaudir le talent pétillant de Muriel d’Ailleurs, une jeune chanteuse et musicienne belge aux origines franco-hongroises. Ses chansons, à l’ombre du clocher de l’église Saint Charles, vont ouvrir la boîte à souvenirs.

La jeune artiste compose et écrit ses créations originales qu’elle interprète dans Les Nouvelles Aventures de Muriel d’Ailleurs , résolument inspirées par un florilège de stars de légende, certaines disparues. Sa voix va ainsi rendre hommage à Jacques Dutronc, Georges Brassens, Dani Brillant, France Gall, Henri Salvador, Noir Désir, Boris Vian, Dalida, Edith Piaf, Palya Bea, Django Reinhardt, Gypsy King, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee etc.

La machine à bien se divertir est relancée.Un mois plus tard, le 24 juin, BarDaF célébrera le grand retour, dès 19h, des Apéros Djobins . Amis, voisins, collègues, tout le monde est attendu avec un chapeau de paille sur la tête pour inaugurer un été au soleil. Au programme? " Se retrouver, papoter, se marrer, sans oublier de se désaltérer." Et il y aura de quoi, autour de trois bars, à vins, à bulles et à Brogne (les fameuses mousses de l’abbaye de Brogne). Il y aura aussi un bar à Hot’Dog. Entrée libre.

2022 signera le come-back de la pièce de théâtre jouée au vert (sous chapiteau), à l’abbaye de Maredsous, par le Théâtre Royal des Galeries. À l’affichedes 18et 19 août: "Musée Haut, Musée Bas" , de Jean-Michel Ribes. Théâtre seul: 17 €. Avec un repas trois services servi dès 18h: 52 €. Carrément comme avant le Covid.

Un second Apéro Djobin est déjà dans les starting-blocks. Remisé, le chapeau de paille. Le 2 septembre, tout le monde est attendu dans sa plus belle tenue d’écolier pour célébrer la rentrée scolaire.

Le 27 mai, café concert Muriel d’Ailleurs, dès 21h, 16 €/pers. Infos et réservations: 0497739500

www.bardaf.net

info@bardaf.net